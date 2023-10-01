طرحت شركة موتورولا في مطلع شهر سبتمبر هاتفها الذكي الجديد Moto G84 الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود. ويأتي هذا الهاتف مزودًا بشريحة Snapdragon 695 من شركة كوالكوم التي تُعد قديمة إلى حد ما، ولكنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يأتي هاتف Moto G84 مزودًا ببعض المواصفات الممتازة بالنسبة إلى سعره، فهو يضم شاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بمستوى سطوع يصل إلى 1,300 شمعة، كما يحتوي أيضًا على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

ولتعرف جميع مواصفاته، إليك مراجعة لهاتف Moto G84 الجديد من موتورولا:

التصميم:

يأتي هاتف Moto G84 بتصميم كلاسيكي بسيط مصنوع من البلاستيك – الإطار والجهة الخلفية مصنوعان من البلاستيك – لذلك فهو خفيف الوزن إذ يبلغ وزنه 166.8 جرامًا.

يضم هذا الهاتف مقبس سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 مم، وفي الجانب الأيسر يوجد درج يحتوي على فتحتين لبطاقات Nano-SIM، واحدة منهما يمكن استخدامها لتزويد الهاتف ببطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.

يُعد هاتف Moto G84 مقاوم للرذاذ والغبار بحسب تصنيف IP54، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق الفاتح (Marshmallow Blue)، والأزرق الغامق (Midnight Blue)، والأحمر (Viva Magenta).

الشاشة:

يضم هاتف Moto G84 شاشة من نوع (OLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 1080×2400 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع أقصاه 1300 شمعة.

يدعم Moto G84 ثلاثة أوضاع لمعدل التحديث، ويمكنك اختيار وضع 60 أو 120 هرتزًا أو الوضع التلقائي من الإعدادات.

في وضع 120 هرتزًا، تحصل على معدل تحديث ثابت للشاشة قدره 120 هرتزًا بغض النظر عن النشاط الذي تمارسه باستخدام الهاتف، وما هو التطبيق المستخدم. أما في الوضع التلقائي سيتغير معدل التحديث تلقائيًا بحسب ما يحدث في الشاشة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف موتورولا Moto G84 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 695) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 619).

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يحتوي هاتف موتورولا Moto G84 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Moto G84 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية واسعة (wide) بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Moto G84 بسعر 898 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G84: