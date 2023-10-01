تأتي ساعة Watch Series 9 الجديدة من آبل كطراز محسّن عن الطراز السابق Watch Series 8، فهي تعمل بمعالج S9 SiP الجديد بمحرك عصبي رباعي النواة، بالإضافة إلى وظائف سيري المحسّنة التي تضمن الحصول على استجابات أسرع وأكثر موثوقية، والترقية في سعة الذاكرة الداخلية، وغير ذلك.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، إليك مراجعة لساعة Watch Series 9 الجديدة من آبل:

التصميم:

تأتي ساعة Apple Watch Series 9 بالتصميم ذاته الذي تعتمده آبل في ساعاتها الذكية ويتضمن الهيكل المستطيل، وتتوفر بطرز مصنوعة من الألمنيوم وأخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتوفر من كل طراز حجمين، هما: 41 مم و 45 مم.

تزن الطرز المصنوعة من الألمنيوم 31.9 جرامًا لطراز 41 ملم، أما طراز 45 ملم فهو يزن 38.7 جرامًا. أما الطرز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاس 41 ملم فهي تزن 42.3 جرامًا، ويزن مقاس 45 ملم 51.5 جرامًا.

تتميز هذه الساعة بأنها مقاومة للغبار بحسب تصنيف IP6X، ويمكنها تحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا، وتتوفر بعدّة ألوان مختلفة، إذ يتوفر الطراز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بثلاثة ألوان، هي: الفضي، والذهبي، والأسود. أما الطراز المصنوع من الألمنيوم، فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والأحمر، والوردي.

الشاشة:

تضم ساعة Series 9 شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) وتبلغ دقتها في الطراز الذي يأتي بمقاس 41 ملم 352 × 430 بكسلًا، أما في طراز 45 ملم فهي تأتي بدقة 396 × 484 بكسلًا.

تدعم الشاشة في كلا الطرازين مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة. أما فيما يتعلق بالسطوع، فإن شاشة ساعة Series 9 تتمتع بمزية السطوع الفائق، حيث تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يعادل ضعف سطوع طراز Series 8 السابق.

الأداء:

تعمل ساعة Series 9 بمعالج من نوع S9 الجديد بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP)، ويضم محركًا عصبيًا رباعي النوى. يتميز هذا المعالج الجديد بأنه قادر على معالجة مهام التعلم الآلي بما يصل إلى ضعف سرعة المعالج الذي تعمل به ساعة Watch Series 8 التي صدرت العام الماضي، مما يوفر مستوى جديدًا من السرعة والكفاءة لتجربة استخدام أفضل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الإملاء في Watch Series 9 أكثر دقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بطراز Watch Series 8. ويضمن هذا التحسّن أن تكون التحويلات من الصوت إلى النص أكثر دقة، مما يعزز تجربة المستخدم خاصة في الحالات التي تتطلب استجابات سريعة.

من ناحية أخرى، ضاعفت آبل سعة التخزين الداخلية في ساعة Watch Series 9 الجديدة لتصبح 64 جيجابايت بدلًا من 32 جيجابايت المتوفرة في طراز Watch Series 8 السابق. وتسمح هذه الترقية بتخزين المزيد من الصور العالية الدقة وقوائم تشغيل الموسيقى ومجموعة واسعة من التطبيقات.

تعمل ساعة Watch Series 9 بنظام التشغيل watchOS 10، الذي يتضمن طريقة مبسطة جديدة للتنقل في الواجهة والوصول بسرعة إلى المحتوى، إذ تغيرت عناصر التحكم التي تستخدمها في ساعة آبل من قبل، على سبيل المثال: يؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى إظهار مركز التحكم أثناء التمرير إلى الأعلى، وهو ما يسهل فتحه بسرعة في أي وقت وفوق أي تطبيق، أما الضغط مرتين فوق الزر الدوار، فيتيح الرجوع إلى أي تطبيق استخدمته أخيرًا.

ويتوفر في هذا النظام مزية (Smart Stack) الجديدة، والواجهات الجديدة للساعة، ومزايا جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.

تحتوي هذه الساعة على جميع المزايا التي تحتاجها لتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة. وتقدم Watch Series 9 مزية جديدة تمامًا، وهي إمكانية استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri للتعامل مع الطلبات مباشرة في الساعة بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل: بدء تمرين أو ضبط المنبهات.

ويمكن للأشخاص الذين لديهم هذه الساعة أيضًا استخدام سيري للوصول إلى البيانات من تطبيق Health بسهولة، على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يسأل عن عدد ساعات نومه في الليلة السابقة، أو يتحقق من حالة اكتمال حلقة النشاط الخاصة به، أو يحصل على تحديثات حول مستويات السكر في الدم.

من ناحية أخرى، تقدم Watch Series 9 إيماءة الضغط المزدوج بأصابعك (Double Tap)، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة، مما يتيح لك التحكم في الساعة باستخدام يد واحدة دون لمس الشاشة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة مثل: إيقاف جهاز التوقيت أو الرد على المكالمات الهاتفية.

عمر البطارية:

تتمتع Apple Watch Series 9 بعمر بطارية يدوم طول اليوم حتى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة التي تتميز بها شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) في استهلاك الطاقة.

السعر:

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1,599 درهمًا إماراتيًا.