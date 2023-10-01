لينوفو تطلق جهاز كروم بوك IdeaPad Flex 5 بشاشة قياسها 14 إنشًا

أعلنت شركة لينوفو الصينية رسميًا عن جهاز الحاسوب المحمول الجديد IdeaPad Flex 5 من نوع كروم بوك، وهو من الحواسيب المحمولة ضمن الفئة الاقتصادية.

ويتمتع جهاز لينوفو فليكس 5 بشاشة قياسها 14 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع معدل سطوع يصل إلى 300 شمعة، ومعدل تباين يبلغ 800:1، ومعدل تحديث تقليدي يبلغ 60 هرتزًا.

ويمكن استخدام الجهاز كحاسوب محمول أو جهاز لوحي، وذلك بفضل مفصّلات الجهاز التي تعمل بزواية تبلغ 360 درجة.

ويبلغ سمك الجهاز نحو 20 ميليمترًا، كما يبلغ وزنه حوالي 1.58 كيلوجرام، ويحتوي على العديد من المنافذ، ومنها منفذي USB-C، ومنفذ USB-A، ومنفذ microSD لإضافة بطاقة تخزين خارجية، ومنفذ مخصص لسماعات الرأس او الأذن السلكية.

ويأتي الحاسوب معالجات الجيل الثالث عشر من معالجات إنتل U، مع خيارات مختلفة تتراوح بين معالج i3-1315U الثنائي النواة إلى معالج i5-1334U الرباعي النواة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعات تخزين مختلفة بحجم 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع PCIe 4.0 SSD.

ويحتوي جهاز لينوفو على مكبرات صوت بتقنية ستريو، كما تدعم خاصية Waves MaxxAudio لتحسين جودة الصوت، بالإضافة إلى كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل مع تركيز ثابت، ويحمل الحاسوب بطارية مدمجة بسعة 51WH.

ولم تكشف لينوفو عن سعر جهاز كروم بوك IdeaPad Flex 5 الجديد، لكن يتوقع أن يبدأ سعره من نحو 400 دولارٍ أمريكي.