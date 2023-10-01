أضافت آبل مزايا جديدة إلى تطبيق Health كجزء من آخر تحديثات لأنظمة التشغيل iOS 17 و iPadOS 17 و watchOS 10، وأبرز تلك المزايا هي مزية الرفاهية العقلية (Mental Wellbeing) التي تسمح للمستخدمين بتسجيل ما يشعرون به في أوقات معينة خلال اليوم أو تسجيل الحالة المزاجية بشكل عام يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مزية الرفاهية العقلية تقييم ذاتي للقلق والاكتئاب، ويمكن للمستخدمين مشاركة نتائج تلك التقييمات مع طبيب مختص.

جميع المعلومات التي تدخلها عبر هذه المزية مشفرة في الجهاز ويمكن الوصول إليها فقط باستخدام رمز المرور أو Touch ID أو Face ID. وعند مزامنة البيانات الصحية مع iCloud تكون هذه البيانات مشفرة من طرف إلى طرف، وهذا يعني أنه لا يستطيع أي شخص قراءتها، حتى شركة آبل نفسها.

إليك كيفية استخدام مزية الرفاهية العقلية في تطبيق Health من آبل:

أولًا: أين تجد مزية الرفاهية العقلية؟

تتوفر مزية (الرفاهية العقلية) Mental Wellbeing في تطبيق Health في آيفون وآيباد، وعبر تطبيق Mindfulness في ساعة آبل Apple Watch.

في آيفون وآيباد، يمكنك الوصول إلى المزية بالانتقال إلى تطبيق Health، ثم انقر فوق تبويب (التصفح) browse، حيث ستجد قائمة تتضمن مجموعة من فئات تتبع المؤشرات الصحية، ومنها: الرفاهية العقلية (Mental Wellbeing). انقر فوق هذا الخيار، ثم اختر (حالة العقل) State of Mind، ثم انقر فوق زر (ابدأ) get started.

ثانيًا: كيفية تسجيل الحالة المزاجية أو العاطفية:

قبل البدء بتسجيل الحالة المزاجية أو العاطفية في تطبيق Health، يجب أن تعرف الفرق بين العاطفة والمزاج. فالعاطفة هي ردة فعل مؤقتة ناتجة عن تجربة معينة، أما الحالة المزاجية فتستمر لفترة أطول، ويمكن أن يكون سببها عوامل متعددة، وقد لا يكون لها سبب واضح.

بعد النقر فوق زر (ابدأ) get started في قسم (حالة العقل) State of Mind، انقر فوق (Begin) بعدها ستتمكن من البدء بتسجيل حالتك المزاجية، وفي البداية، اختر (العاطفة) emotion أو (المزاج) mood بناءً على أحداث اليوم، ويمكنك أيضًا اختيار تسجيل كل من العاطفة والمزاج بشكل منفصل.

بغض النظر عما تختاره، سيُطلب منك بعد ذلك قياس طبيعة مزاجك أو عاطفتك بتحريك المؤشر نحو الحالة الأقرب لحالتك وتبدأ الخيارات من (غير سار إطلاقًا) very unpleasant إلى (ممتع للغاية) very pleasant.

بعد ذلك يمكنك الاختيار من أكثر من ثلاثين صفة تصف شعورك بشكل أفضل، ومنها: (الهدوء) calm، و(الغضب) angry، و(اللامبالاة) indifferent، و(الغيرة) jealous، و(الفرح) joyful، و(الفخر) proud.

بعد ذلك، سيُطلب منك اختيار العوامل التي كان لها التأثير الأكبر في حالتك المزاجية، وتشمل الخيارات المتاحة: الصحة والأسرة والطقس والمال والأحداث الجارية. وإذا اخترت واحدًا أو أكثر من هذه الخيارات، فيمكنك إضافة تفاصيل إضافية في مربع النص المخصص لذلك.

قد يكون تسجيل العواطف مفيدًا بالنسبة إلى أي شخص يتطلع إلى تحديد التجارب التي تعزز أو تزيد من رفاهيته، مثل: الوقت الذي يقضيه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة الهوايات أو النشاط البدني.

ثالثًا: كيفية الحصول على رؤى وإحصاءات بعد تسجيل مزاجك ومشاعرك:

عند الاستمرار في إضافة حالتك المزاجية والعواطف التي تشعر بها ضمن مزية الرفاهية العقلية في تطبيق Health، سيسجل التطبيق كمية كافية من البيانات لتقديم رؤى وتحليلات عن حالتك العقلية والنفسية طوال أسبوع أو شهر أو سنة.

ولمراجعة بياناتك، انتقل إلى قسم (حالة العقل) State of Mind في تطبيق Health، ثم انقر فوق خيار (عرض كرسوم بيانية) show in charts. من هناك ستتمكن من مشاهدة الحالة المزاجية والعواطف المسجلة في مخطط تفاعلي طوال الأسبوع أو الشهر أو الستة أشهر الماضية أو السنة.

رابعًا: كيفية إجراء تقييم ذاتي للاكتئاب أو القلق:

يُرسل تطبيق Health تلقائيًا تذكير نصف سنوي للمستخدمين لإجراء تقييم ذاتي للاكتئاب أو القلق. وتأتي هذه التقييمات كاستبيانات قصيرة تستخدم في مجالات الرعاية الصحية لتحديد إصابة شخص ما بالاكتئاب أو القلق. وإذا كنت ترغب في إجراء واحد من التقييمين أو كليهما، فإنهما متاحان في قسم الحالة العقلية ومن هناك يمكنك اختيار (خطر القلق) anxiety risk، أو (خطر الاكتئاب) depression risk. ويمكن حفظ نتائج كلا التقييمين كملف PDF، ثم مشاركتها مع الطبيب المختص.

إذا سجّلت العديد من الحالات المزاجية والعواطف غير السارة لفترة طويلة من الوقت، فسيحثك تطبيق Health على إجراء هذه التقييمات، بغض النظر عن تذكيرها النصف السنوي.