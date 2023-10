كل ما تحتاج إلى معرفته عن المزايا الجديدة في ChatGPT 

تضمنت معظم تحديثات شركة (OpenAI) لروبوت ChatGPT منذ إطلاقه تحسينات في ما يمكن أن يفعله الروبوت الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، مثل: نوعية الأسئلة التي يمكنه الإجابة عنها، والمعلومات التي يمكنه الوصول إليها، والنماذج المُحسّنة. ولكن في التحديث الأخير؛ طورت الشركة الطريقة التي تتفاعل بها مع ChatGPT نفسه.

إذ كشفت شركة OpenAI خلال الأسبوع الماضي عن تحديث جديد لروبوت ChatGPT سيسمح لك بإجراء المطالبات ليس فقط عن طريق كتابة الجمل النصية في حقل الدردشة، ولكن يمكنك أيضًا إجراء محادثات صوتية مع الروبوت، والتفاعل معه باستخدام الصور.

ستطرح الشركة المزايا الجديدة للمشتركين في الإصدار المدفوع من ChatGPT – سواء إصدار (بلس) Plus، أو (Enterprise) الخاص بالعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال – خلال الأيام القادمة، وستصل إلى الجميع بعد فترة وجيزة، وذلك وفقًا لما قالته الشركة في بيان الإعلان.

إليك تفاصيل المزايا الجديدة في روبوت ChatGPT، وكيف تستفيد منها؟

تُعد مزية المحادثات الصوتية مألوفة جدًا – بفضل انتشار المساعدات الصوتية مثل: سيري من آبل، ومساعد جوجل الصوتي، و(أليكسا) Alexa من أمازون – فكل ما عليك فعله هو النقر على زر الميكرفون، والتحدث بسؤالك، وسيحول ChatGPT صوتك إلى نص ويغذيه إلى النموذج اللغوي الكبير الذي يعمل به، ويحصل على إجابة، ويحول ذلك مرة أخرى إلى كلام، وينطق الإجابة بصوت عالٍ.

يجب أن يبدو الأمر وكأنك تتحدث إلى المساعد الصوتي في هاتفك – كما تأمل شركة OpenAI – وستكون الإجابات أفضل بفضل التقنيات الجديدة التي تستخدمها الشركة. ولكن دعنا لا ننسى أن جميع الشركات تُحسن مساعدتها الصوتية باستمرار وتدعمها بأفضل مزايا الذكاء الاصطناعي المتاحة، إذ تعمل الشركات حاليًا على إدماج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في مساعدتها الصوتية حاليًا.

وفقًا لشركة (OpenAI) يمكنك الآن استخدام صوتك للمشاركة في محادثة متبادلة مع ChatGPT، إذ يمكنك التحدث معه أثناء التنقل بسهولة، كما يمكنك استخدام هذه المزية لسرد قصص ما قبل النوم، وحل المجادلات على مائدة العشاء، وقراءة النصوص بصوت عالٍ.

ملحوظة: ستكون مزية المحادثات الصوتية مع روبوت ChatGPT متاحة فقط لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، ولكن مزية الصور ستكون متاحة في جميع الأنظمة.

استخدمت شركة OpenAI نموذجًا جديدًا لتحويل النص إلى كلام، وتقول الشركة إنه يمكنه إنشاء صوت يشبه الإنسان من مجرد نص وبضع ثوانٍ من عينة الكلام، لذلك ستكون قادرًا على اختيار صوت ChatGPT من بين خمسة خيارات.

كما تستخدم نظام Whisper لتعرّف الكلام – هو نظام مفتوح المصدر لتعرّف الكلام طورته شركة OpenAI، وقد دربته على 680 ألف ساعة من البيانات المتعددة اللغات – لتحويل كلماتك المنطوقة إلى نص.

تمنحك مزية تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها؛ المزيد من الطرق لاستخدام ChatGPT في حياتك، إذ يمكنك التقاط صورة لمعلم أثناء السفر، وإجراء محادثة مباشرة مع الروبوت حول ما هو مثير للاهتمام فيه، أو التقاط صورة لنبتة تبحث عن اسمها.

وعندما تكون في المنزل، يمكنك التقاط صور للمكونات المتاحة في الثلاجة للحصول على مساعدة في تحديد وجبة الغذاء أو العشاء التي يمكنك إعدادها من هذه المكونات، كما يمكنك طرح أسئلة متابعة للحصول على كيفية إعداد الوصفة خطوة بخطوة، وغير ذلك الكثير.

ChatGPT can now see, hear, and speak. Rolling out over next two weeks, Plus users will be able to have voice conversations with ChatGPT (iOS & Android) and to include images in conversations (all platforms). https://t.co/uNZjgbR5Bm pic.twitter.com/paG0hMshXb

— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023