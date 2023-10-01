كل ما تحتاج إلى معرفته عن المزايا الجديدة في ChatGPT .. عاجل

تضمنت معظم تحديثات شركة (OpenAI) لروبوت ChatGPT منذ إطلاقه تحسينات في ما يمكن أن يفعله الروبوت الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، مثل: نوعية الأسئلة التي يمكنه الإجابة عنها، والمعلومات التي يمكنه الوصول إليها، والنماذج المُحسّنة. ولكن في التحديث الأخير؛ طورت الشركة الطريقة التي تتفاعل بها مع ChatGPT نفسه.

إذ كشفت شركة OpenAI خلال الأسبوع الماضي عن تحديث جديد لروبوت ChatGPT سيسمح لك بإجراء المطالبات ليس فقط عن طريق كتابة الجمل النصية في حقل الدردشة، ولكن يمكنك أيضًا إجراء محادثات صوتية مع الروبوت، والتفاعل معه باستخدام الصور.

ستطرح الشركة المزايا الجديدة للمشتركين في الإصدار المدفوع من ChatGPT – سواء إصدار (بلس) Plus، أو (Enterprise) الخاص بالعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال – خلال الأيام القادمة، وستصل إلى الجميع بعد فترة وجيزة، وذلك وفقًا لما قالته الشركة في بيان الإعلان.

إليك تفاصيل المزايا الجديدة في روبوت ChatGPT، وكيف تستفيد منها؟

أولًا؛ مزية المحادثات الصوتية:

تُعد مزية المحادثات الصوتية مألوفة جدًا – بفضل انتشار المساعدات الصوتية مثل: سيري من آبل، ومساعد جوجل الصوتي، و(أليكسا) Alexa من أمازون – فكل ما عليك فعله هو النقر على زر الميكرفون، والتحدث بسؤالك، وسيحول ChatGPT صوتك إلى نص ويغذيه إلى النموذج اللغوي الكبير الذي يعمل به، ويحصل على إجابة، ويحول ذلك مرة أخرى إلى كلام، وينطق الإجابة بصوت عالٍ.

يجب أن يبدو الأمر وكأنك تتحدث إلى المساعد الصوتي في هاتفك – كما تأمل شركة OpenAI – وستكون الإجابات أفضل بفضل التقنيات الجديدة التي تستخدمها الشركة. ولكن دعنا لا ننسى أن جميع الشركات تُحسن مساعدتها الصوتية باستمرار وتدعمها بأفضل مزايا الذكاء الاصطناعي المتاحة، إذ تعمل الشركات حاليًا على إدماج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في مساعدتها الصوتية حاليًا.

وفقًا لشركة (OpenAI) يمكنك الآن استخدام صوتك للمشاركة في محادثة متبادلة مع ChatGPT، إذ يمكنك التحدث معه أثناء التنقل بسهولة، كما يمكنك استخدام هذه المزية لسرد قصص ما قبل النوم، وحل المجادلات على مائدة العشاء، وقراءة النصوص بصوت عالٍ.

1- كيف يمكنك إجراء محادثات صوتية مع روبوت ChatGPT؟

انتقل إلى (الإعدادات) في تطبيق ChatGPT في هاتفك.

اضغط على خيار (مزايا جديدة) New Features، ثم فعّل خيار (المحادثات الصوتية) voice conversations.

انتقل إلى الشاشة الرئيسية في التطبيق، ثم اضغط على زر سماعة الرأس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، واختر صوتك المفضل من بين خمسة أصوات مختلفة.

ملحوظة: ستكون مزية المحادثات الصوتية مع روبوت ChatGPT متاحة فقط لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، ولكن مزية الصور ستكون متاحة في جميع الأنظمة.

2- ما التقنية التي استخدمتها OpenAI لتقديم هذه المزية؟

استخدمت شركة OpenAI نموذجًا جديدًا لتحويل النص إلى كلام، وتقول الشركة إنه يمكنه إنشاء صوت يشبه الإنسان من مجرد نص وبضع ثوانٍ من عينة الكلام، لذلك ستكون قادرًا على اختيار صوت ChatGPT من بين خمسة خيارات.

كما تستخدم نظام Whisper لتعرّف الكلام – هو نظام مفتوح المصدر لتعرّف الكلام طورته شركة OpenAI، وقد دربته على 680 ألف ساعة من البيانات المتعددة اللغات – لتحويل كلماتك المنطوقة إلى نص.

ثانيًا؛ مزية استخدام الصور في المطالبات:

تمنحك مزية تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها؛ المزيد من الطرق لاستخدام ChatGPT في حياتك، إذ يمكنك التقاط صورة لمعلم أثناء السفر، وإجراء محادثة مباشرة مع الروبوت حول ما هو مثير للاهتمام فيه، أو التقاط صورة لنبتة تبحث عن اسمها.

وعندما تكون في المنزل، يمكنك التقاط صور للمكونات المتاحة في الثلاجة للحصول على مساعدة في تحديد وجبة الغذاء أو العشاء التي يمكنك إعدادها من هذه المكونات، كما يمكنك طرح أسئلة متابعة للحصول على كيفية إعداد الوصفة خطوة بخطوة، وغير ذلك الكثير.

ChatGPT can now see, hear, and speak. Rolling out over next two weeks, Plus users will be able to have voice conversations with ChatGPT (iOS & Android) and to include images in conversations (all platforms). https://t.co/uNZjgbR5Bm pic.twitter.com/paG0hMshXb — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023

وللتركيز على جزء معين من الصورة، يمكنك أيضًا استخدام أداة الرسم الموجودة في تطبيق الصور في جهازك للرسم على الصور وتوضيح ما تستفسر عنه بالضبط.

الجدير بالذكر أن هذه المزية تشبه بالضبط ما تقدمه جوجل في روبوت Bard، إذ أتاحت من فترة إمكانية تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها أو كتابة تعليقات نصية عما تحتويه، باللغة الإنجليزية فقط، وفي نهاية الشهر الماضي أصبحت هذه المزية تدعم العديد من اللغات من بينها اللغة العربية.

ثالثًا؛ المنافسة مع روبوت Bard من جوجل:

تجدر الإشارة إلى أن المزايا الجديدة التي ستطرحها شركة (OpenAI) لمستخدمي الإصدار المدفوع من ChatGPT خلال الأيام القادمة قد جاءت وسط تقارير حديثة تشير إلى تراجع أعداد مستخدمي الروبوت خلال الشهور الأخيرة.

وقد يعود ذلك إلى المنافسة القوية بين روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أصبحت منتشرة خلال الشهور الماضية.

بالإضافة إلى تفوق روبوت جوجل Bard على ChatGPT، على الرغم من إطلاقه بعده بفترة، إذ دعمت جوجل روبوتها بسرعة بالعديد من المزايا مثل: طرحه في معظم أنحاء العالم بأكثر من 40 لغة – منها: اللغة العربية بلهجات متعددة – كما يدعم مزية الاستماع إلى الردود بصوت عالٍ، وإمكانية البحث في الويب عن الصور، أو تضمين الصور في المطالبات للاستفسار عنها، وغيرها الكثير من المزايا.

لمعرفة المزيد عن كيفية تضمين الصور في المطالبات، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم جوجل Bard للعثور على الصور بشكل أسرع؟”.

بالإضافة إلى ذلك؛ أطلقت شركة جوجل في نهاية شهر سبتمبر الماضي مجموعة من المزايا الجديدة في روبوتها، من بينها مزية إدماج (بارد) في تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، لكي يقدم أفضل ردود وأنسبها، ومزية (البحث في جوجل) المحسنة التي تسمح للمستخدمين بالتحقق من دقة ردود الروبوت بسهولة.

لذلك؛ لا يزال روبوت جوجل Bard متفوقًا على ChatGPT في العديد من المزايا التي تجعله يقود المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، على الرغم من إطلاقه بعد ChatGPT بفترة.