بديل إكس الموجه للناشرين Post يصل إلى أندرويد … عاجل

وصل (بوست) Post، التطبيق البديل لمنصة إكس (تويتر سابقًا)، الموجه للناشرين، إلى نظام التشغيل أندرويد مع أدوات جديدة سوف تُسهِّل على منشئي المحتوى نشر محتوى رسائلهم الإخبارية عبر المنصة.

ومن خلال ذلك، سوف يُتاح للكتاب فرص إضافية لتحقيق الدخل من منشوراتهم الحالية، وذلك بفضل نظام الدفعات الصغيرة الخاص بتطبيق (بوست) Post، حيث يدفع المستخدمون مبلغًا صغيرًا من المال لقراءة العناصر الفردية في خلاصتهم.

وحتى الآن، تعاقدت الشركة مع أكثر من 100 شريك للنشر عبر منصتها، ومن ذلك: (فورتشيون) Fortune، و(ذي إنديبندنت) The Independent، و(إنسايدر) Insider، و(لوس أنجلوس تايمز) LA Times، و(إن بي سي نيوز) NBC News، و(بوليتيكو) Politico، و(رويترز) Reuters، و(إم آي تي تكنولوجي ريفيو) MIT Technology Review، و(يو إس أي توداي) USA Today، و(وايرد) Wired، و(ورلد بوليتيكس ريفيو) World Politics Review، و(سي إن إن) CNN، و(سيمافور) Semafor، و(ماشابل) Mashable، و(ذا نيويوركر) The New Yorker، و(ياهو فاينانس) Yahoo Finance، وغيرها الكثير.

ومع ذلك، فإن أدوات منشئي المحتوى الجديدة سوف تجعل النشر في متناول صغار الناشرين، ومن ذلك: كُتاب الرسائل الإخبارية الفردية.

ولاستخدام هذه الميزة، تُضمَّن في التطبيق عملية إعداد لمرة واحدة تسمح لمنشئي المحتوى باستيعاب المحتوى الخاص بهم وتوزيعه من خلال منصة(بوست) Post تلقائيًا، وذلك على غرار استيراد موجز RSS.

وعند الإطلاق، تقول الشركة إن 115 منشئًا يعملون مع تطبيق (بوست) Post للتحقق من الأدوات الجديدة والاستفادة منها، وتتوقع الشركة أنه مع الإطلاق العام للأدوات، سوف ينضم قريبًا العديد من منشئي المحتوى.

ويستخدم (بوست) Post، الذي أسسه المدير التنفيذي (نعوم باردين)، المدير التنفيذي السابق لشركة (ويز) Waze في جوجل، نظام الدفعات الصغيرة حيث يمكن للمستخدمين شراء مجموعة من «النقاط» في الحزم، التي يستخدمونها للدفع مقابل الوصول إلى المقالات الإخبارية على أساس فردي.

وعلى سبيل المثال، 300 نقطة تعادل 4.20 دولارات أمريكية، ولكن يمكنك شراء ما يصل إلى 10,000 نقطة للحصول على خصم بنسبة 9.5 في المئة بسعر 126.70 دولارًا أمريكيًا.

ويحقق (بوست) Post إيرادات من خلال الحصول على نسبة صغيرة من هذه المبيعات، وقد قال (باردين) سابقًا إن متوسط التكلفة لكل ألف ظهور كان الناشرون يحصلون عليه من منصة (بوست) Post هو 25 دولارًا للمنشور المأجور.

يُشار إلى أن تطبيق (بوست) Post متاح لنظام التشغيل (آي أو إس) من آبل، بالإضافة إلى سطح المكتب.

وتتضمن جميع المنصات الثلاث عددًا من المزايا الجديدة، ومن ذلك: تحميل الفيديو الأصلي، والإشعارات الفورية، والموضوعات الشائعة، وأدوات التحرير الموسعة، وإمكانيات المشاركة، والحفظ التلقائي.