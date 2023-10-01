تقرير: أوروبا تفحص الانتهاكات المُدَّعاة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي
منوعات تقنية

تقرير: أوروبا تفحص الانتهاكات المُدَّعاة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي

380

أفادت وكالة بلومبرج نيوز نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر بأن الاتحاد الأوروبي يفحص ممارسات منع المنافسة المُدَّعاة في سوق الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وهو السوق الذي تهيمن عليه شركة إنفيديا.

وقال التقرير إن المفوضية الأوروبية تجمع على نحو غير رسمي وجهات النظر بشأن الممارسات المسيئة المحتملة في قطاع وحدات معالجة الرسومات لفهم إن كانت هناك حاجة للتدخل في المستقبل.

وأضاف التقرير أن التحقيق في مرحلة مبكرة وقد لا يؤدي أبدًا إلى تحقيق رسمي أو عقوبات.

ومن جانبها، لم تُعلِّق شركة إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات معالجة الرسومات، على تقرير بلومبرج نيوز.

وأضاف التقرير أن السلطات الفرنسية أجرت أيضًا مقابلات مع الممثلين في السوق بشأن الدور الرئيس الذي تؤديه شركة إنفيديا في شرائح الذكاء الاصطناعي، وسياسة الأسعار الخاصة بها، ونقص الشرائح وتأثيرها في الأسعار.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كولر ماستر تقدم حاسوبها المخصص للاعبين على شكل حذاء رياضي

49

جوجل تعتزم إضافة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف بكسل

160

وداهمت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الثلاثاء مكاتب شركة عاملة في «قطاع بطاقات الرسومات»، قال شخص مطلع على الأمر لوكالة رويترز إنها شركة إنفيديا.

وتصنع عملاقةا التقنية الأمريكية إنفيديا وحدات معالجة الرسومات، التي تشهد طلبًا شديدًا، هذا، وتحتكر إنفيديا تقريبًا سوق وحدات معالجة الرسومات بحصة سوقية تصل إلى 84 في المئة، متفوقةً على منافستيها إنتل وأي إم دي، ومع بلوغ قيمتها السوقية تريليون دولار، أصبحت إنفيديا أيضًا حاسمة في تقنية الذكاء الاصطناعي السريعة التطور.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد