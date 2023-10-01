تقرير: أوروبا تفحص الانتهاكات المُدَّعاة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة بلومبرج نيوز نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر بأن الاتحاد الأوروبي يفحص ممارسات منع المنافسة المُدَّعاة في سوق الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وهو السوق الذي تهيمن عليه شركة إنفيديا.

وقال التقرير إن المفوضية الأوروبية تجمع على نحو غير رسمي وجهات النظر بشأن الممارسات المسيئة المحتملة في قطاع وحدات معالجة الرسومات لفهم إن كانت هناك حاجة للتدخل في المستقبل.

وأضاف التقرير أن التحقيق في مرحلة مبكرة وقد لا يؤدي أبدًا إلى تحقيق رسمي أو عقوبات.

ومن جانبها، لم تُعلِّق شركة إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات معالجة الرسومات، على تقرير بلومبرج نيوز.

وأضاف التقرير أن السلطات الفرنسية أجرت أيضًا مقابلات مع الممثلين في السوق بشأن الدور الرئيس الذي تؤديه شركة إنفيديا في شرائح الذكاء الاصطناعي، وسياسة الأسعار الخاصة بها، ونقص الشرائح وتأثيرها في الأسعار.

وداهمت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الثلاثاء مكاتب شركة عاملة في «قطاع بطاقات الرسومات»، قال شخص مطلع على الأمر لوكالة رويترز إنها شركة إنفيديا.

وتصنع عملاقةا التقنية الأمريكية إنفيديا وحدات معالجة الرسومات، التي تشهد طلبًا شديدًا، هذا، وتحتكر إنفيديا تقريبًا سوق وحدات معالجة الرسومات بحصة سوقية تصل إلى 84 في المئة، متفوقةً على منافستيها إنتل وأي إم دي، ومع بلوغ قيمتها السوقية تريليون دولار، أصبحت إنفيديا أيضًا حاسمة في تقنية الذكاء الاصطناعي السريعة التطور.