أهمية الاستدامة في قطاع المواد الكيميائية عالميًا

بقلم: باتريك عقل، الشريك في بين أند كومباني الشرق الأوسط، وروب بيك، الشريك المساعد في بين أند كومباني، شيكاغو.

يعد قطاع المواد الكيميائية العالمي محورًا أساسيًا للاقتصادات الحديثة، حيث إنه يدخل في كل شيء تقريبًا ابتداءً من الأسمدة والوقود، ووصولًا إلى مواد البناء والمنتجات الاستهلاكية. ويتعرض هذا القطاع لضغوط متزايدة بسبب بصمته البيئية الكبيرة. ويتساءل المستهلكون والمنظمون والمستثمرون وغيرهم من المعنيين هل من الممكن جني الفوائد ذاتها من هذا القطاع، ولكن بتأثير أخف وأكثر استدامة؟

وضمن قطاع المواد الكيميائية الواسع والمتنوع، تسعى كل شركة لتبنّي هذا التحول بطريقتها الخاصة، اعتمادًا على وضعها في السوق ومحفظتها وقدراتها وطموحاتها والسياق التنظيمي الذي تعمل فيه. وفي حين أن بعض الشركات قد تتخذ موقفًا دفاعيًا إلى حد أبعد، فإن شركات أخرى قد ترى في هذا التحول فرصة للتوسع في الأسواق الجديدة وخطوط الإنتاج الحالية. تستجيب العديد من هذه الشركات بأساليب جريئة ومبتكرة للمنتجات الجديدة وطرق جديدة للعمل مع وضع الأهداف التالية في الاعتبار:

إنتاج أكثر مراعاة للبيئة: تقليل الانبعاثات في النطاقين الأول والثاني عن طريق التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، أو عن طريق إدماج احتجاز الكربون وعزله في عمليات الإنتاج. تصميم منتجات تستخدم مواد أقل أو تصنع منتجات يسهل إعادة تدويرها بطبيعتها، عن طريق تفكيك العبوات البلاستيكية، على سبيل المثال.

تقليل الانبعاثات في النطاقين الأول والثاني عن طريق التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، أو عن طريق إدماج احتجاز الكربون وعزله في عمليات الإنتاج. تصميم منتجات تستخدم مواد أقل أو تصنع منتجات يسهل إعادة تدويرها بطبيعتها، عن طريق تفكيك العبوات البلاستيكية، على سبيل المثال. سلسلة توريد أكثر مراعاة للبيئة: تقليل انبعاثات النطاق الثالث من خلال تشجيع الموردين على إزالة الكربون من مدخلاتهم وعملياتهم، وإجراء تغييرات في كيفية عمل الموظفين والمستخدمين النهائيين للمنتجات.

تقليل انبعاثات النطاق الثالث من خلال تشجيع الموردين على إزالة الكربون من مدخلاتهم وعملياتهم، وإجراء تغييرات في كيفية عمل الموظفين والمستخدمين النهائيين للمنتجات. منتجات مراعية للبيئة: التحول إلى المواد الخام الحيوية أو المعاد تدويرها وتصميم المزيد من المنتجات الدائرية (القابلة للتحلل أو إعادة التدوير) للحد من التأثير البيئي.

التحول إلى المواد الخام الحيوية أو المعاد تدويرها وتصميم المزيد من المنتجات الدائرية (القابلة للتحلل أو إعادة التدوير) للحد من التأثير البيئي. عوامل التمكين المراعية للبيئة: دعم تحول الطاقة وأهداف الاستدامة على نطاق أوسع للحد من التأثير العام، حتى لو لم تكن منتجات معينة بحد ذاتها أكثر مراعاة للبيئة (على سبيل المثال، من خلال دعم الجهود المبذولة في تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير الأكثر فعالية مثل: إعادة تدوير المواد الكيميائية).

دعم تحول الطاقة وأهداف الاستدامة على نطاق أوسع للحد من التأثير العام، حتى لو لم تكن منتجات معينة بحد ذاتها أكثر مراعاة للبيئة (على سبيل المثال، من خلال دعم الجهود المبذولة في تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير الأكثر فعالية مثل: إعادة تدوير المواد الكيميائية). نماذج أعمال جديدة: تحديد التوجه الذي تكون فيه الشركة جيدة بشكل خاص في بعض جوانب الاستدامة، والبدء بتقديم هذه الخدمة للآخرين.

وفي حين تستثمر العديد من الشركات في الاستدامة، لا تكتسب جميعها قيمة جديدة من هذه الجهود. إذ إن القادة الذين يجعلون هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها يحددون طموحاتهم بوضوح، ويكتسبون فهمًا عميقًا لمطالب عملائهم، ويطلقون شراكات تساعدهم على وضع خططهم موضع التنفيذ.

أولًا؛ تحديد الطموح:

تبدأ كل شركة من نقطة فريدة. إذ يساعد الفهم الواضح لتوجهات السوق وتكاليفه في تشكيل مستويات الطموح والاستثمارات بالنسبة لهذه الشركات. وكانت بعض هذه الشركات قد واجهت على طول سلسلة القيمة، أزمة وجودية لمحفظتها الاستثمارية بأكملها، وقامت برهانات كبيرة للتحول إلى البدائل الحيوية.

ويرى آخرون، ومنهم بعض الشركات المصنعة الكبرى للراتنجات البلاستيكية، مستقبلًا تعيش فيه المواد الكيميائية الخضراء بجانب منتجاتها القديمة لسنوات بينما تقوم ببناء سلاسل القيمة المستدامة.

تعد المنتجات الموجودة ضمن محفظة الشركة، ومتطلبات عملائها، وحالة التكاليف المرتبطة بالبدائل حاليًا وفي المستقبل، والمشهد التنظيمي، عوامل مهمة في تحديد هل سيتم الاستثمار في الحلول الخضراء، بالنسبة للشركة باعتبارها رائدة في الصناعة. وهل هي شركة تسعى إلى متابعة المستجدات بسرعة، أم لا. أو أنها في موضع متوسط. حيث إن الوضوح والمواءمة بشأن هذه القضايا يساعد المديرين التنفيذيين على تحديد مقدار الاستثمار بمرور الوقت ومدى بعد هذه الاستثمارات عن الأعمال الأساسية.

ثانيًا؛ فهم كيفية تقدير العملاء للاستدامة:

بمجرد تحديد الطموح، فإن الخطوة التالية هي أن تكتسب الشركات فهمًا أفضل لعملائها ومدى فهمها لمسألة الاستدامة. وعلى وجه التحديد، معرفة المشاكل التي يحاول عملاؤها حلها، وكيف ستساعدهم المنتجات المستدامة الجديدة، وهل سيدفعون مبالغ عالية مقابل هذه المنتجات الخضراء (أو سيشترون المزيد منها)؟

قد تقدر شرائح مختلفة من العملاء الاستدامة بشكل مختلف: قد تكون شريحة واحدة أكثر اهتمامًا بحياد الكربون، بينما تقدر شريحة أخرى منتجًا طبيعيًا بالكامل، حيث تحدد القيمة المتصورة مدى الاستعداد لدفع المزيد.

يمكن لمنتجي المواد الكيميائية الاستفادة من العديد من الفرص المختلفة لتلبية متطلبات العملاء، ومنها:

التأثير البيئي: تركز بعض الشركات في خفض تأثير الصناعة عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أو وقف إزالة الغابات.

تركز بعض الشركات في خفض تأثير الصناعة عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أو وقف إزالة الغابات. المنتجات الطبيعية: ستركز الشركات الأخرى في المنتجات الطبيعية التي لها تأثير ضئيل على البيئة مقابل تأثير جيد على المستهلكين. فعلى سبيل المثال، ترغب العديد من شركات العناية الشخصية والمنتجات الاستهلاكية في إنتاج المزيد من المنتجات الطبيعية وتسويقها.

ستركز الشركات الأخرى في المنتجات الطبيعية التي لها تأثير ضئيل على البيئة مقابل تأثير جيد على المستهلكين. فعلى سبيل المثال، ترغب العديد من شركات العناية الشخصية والمنتجات الاستهلاكية في إنتاج المزيد من المنتجات الطبيعية وتسويقها. إعادة التدوير: ستقوم بعض الشركات بتصنيع منتجات قابلة للتحلل أو أسهل في إعادة التدوير (على سبيل المثال من خلال تقليل التعقيد في المحتوى الكيميائي للمنتج نفسه)، أو ستصنع منتجات من مواد معاد تدويرها.

ستقوم بعض الشركات بتصنيع منتجات قابلة للتحلل أو أسهل في إعادة التدوير (على سبيل المثال من خلال تقليل التعقيد في المحتوى الكيميائي للمنتج نفسه)، أو ستصنع منتجات من مواد معاد تدويرها. تحول الطاقة: توجد فرص أيضًا في بيع المنتجات والخدمات للعملاء المتأثرين بتحول الطاقة العالمي، ومن ضمنهم: شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والبطاريات، ومنتجو مواد البطاريات.

سيدفع العملاء المزيد مقابل المنتجات التي تحل مشكلاتهم. كلما ساهم المنتج المستدام في حل المشكلات الرئيسية للعميل، زادت قيمة هذا المنتج بالنسبة لذلك العميل.

ثالثًا؛ تنفيذ الخطة:

تتطلب معظم الحلول الجديدة التعاون عبر سلسلة التوريد، للمساعدة على سبيل المثال في تحسين إمكانية التتبع، واستخدام المواد الأولية البديلة، وتطوير طرق جديدة لمعالجة المواد. إذ إن وجود إستراتيجية شراكة قوية يمكن أن يزيد بشكل كبير من سرعة اعتمادها واحتمالية النجاح وتقاسم المخاطر الاقتصادية للاستثمارات الجديدة.

عادةً ما تحصل الشركات التي تحقق أداءً جيدًا في عملية التحول على أربعة أشياء صحيحة:

تقسيم العملاء، والسعر مقابل القيمة: تجب معرفة العملاء الأكثر تقديرًا لمنتجاتك، وأن تشرح لهم كيف يمكن أن يساعد الحل الجديد في إنشاء منتج متميز ومبتكر.

تجب معرفة العملاء الأكثر تقديرًا لمنتجاتك، وأن تشرح لهم كيف يمكن أن يساعد الحل الجديد في إنشاء منتج متميز ومبتكر. ترقية نهج المبيعات والأدوات: قد يتطلب الترويج لمنتجات جديدة أدوات وحوافز جديدة. ستقوم بعض الشركات بإنشاء فريق مبيعات منفصل للتركيز على خطوط الإنتاج الجديدة.

قد يتطلب الترويج لمنتجات جديدة أدوات وحوافز جديدة. ستقوم بعض الشركات بإنشاء فريق مبيعات منفصل للتركيز على خطوط الإنتاج الجديدة. بناء عمل تجاري مناسب للمستقبل : ستختلف وتيرة التوسع من شركة إلى أخرى، ويتحدد ذلك إلى حد كبير حسب الطموح واحتياجات العملاء والشروط التنظيمية. ويساعد استخدم القدرات الأساسية الراسخة لتنمية أعمال جديدة يمكنها استكمال الأعمال الحالية وتجاوزها.

ستختلف وتيرة التوسع من شركة إلى أخرى، ويتحدد ذلك إلى حد كبير حسب الطموح واحتياجات العملاء والشروط التنظيمية. ويساعد استخدم القدرات الأساسية الراسخة لتنمية أعمال جديدة يمكنها استكمال الأعمال الحالية وتجاوزها. مراقبة المناخ التنظيمي: يفضل معظم المديرين التنفيذيين عدم الخوض في التوجهات التنظيمية. ومع ذلك، فقد أصبح من المهم على نحو متزايد فهم أجندات الهيئات التنظيمية من أجل الاستعداد للتطورات التنظيمية وتحقيق النجاح.

الخاتمة:

أخيرًا، فإن كبار منتجي المواد الكيميائية يرون فرصًا هائلة للانضمام إلى التوجه العالمي نحو الإنتاج الأخضر المراعي للبيئة. إذ إن تطوير فهم عميق لأعمال العملاء – ولا سيما احتياجاتهم وأهدافهم المتعلقة بالاستدامة – هو الخطوة الأساسية التي تسترشد بها المبادرة.

والخطوات الأخرى مهمة أيضًا، حيث يعد تعلم كيفية بيع منتج أخضر متميز، وتطوير شراكات النظام البيئي الضرورية، والتسعير وفقًا للقيمة أمرًا ضروريًا لبناء أعمال جديدة وأكثر استدامة في مجال الكيماويات، وبذلك في النهاية قد تتفوق الشركات العاملة في هذا المجال على عملياتها القديمة وتحل محلها.