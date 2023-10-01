إذا كنت تفكر في البدء بتأليف كتاب أو قصة أو رواية، فإن استخدام تطبيق مُصمم خصوصًا للمساعدة في هذا المجال يمكن أن يعزز إنتاجيتك ويساعدك في البقاء منظمًا أثناء الكتابة، ولكن لا توفر هذه التطبيقات محررًا للنصوص فحسب، بل ستساعدك أيضًا في تنظيم الفصول وتطوير الشخصيات وبناء الحبكة.

وفي هذا المقال، سنذكر خمسة من أبرز التطبيقات لمساعدتك في كتابة الروايات والكتب:

1- تطبيق Novelist:

Novelist هو تطبيق ممتاز لكتابة الكتب والقصص والروايات، ويأتي مزود بجميع المزايا التي تحتاجها لتنظيم قصتك وكتابتها. وباستخدامه يمكنك تقسيم كتابك إلى فصول، وحفظ العديد من الكتب ونسخها احتياطيًا.

وللبدء باستخدام هذا التطبيق، يمكنك اختيار قالب مجهز سابقًا أو إنشاء قالب خاص بك، وستجد أن القوالب تُسهّل كتابة سلسلة كتب متتابعة، إذ يمكنك بسهولة نقل الشخصيات والأماكن إلى أحدث كتاب لك دون الحاجة إلى إضافتها مجددًا.

يوجد داخل محرر النصوص العديد من الأدوات لمساعدتك أثناء الكتابة، وستجد أداة History لعرض الإصدارات السابقة من قصتك واستعادتها. وهناك أداة أخرى مفيدة هي أداة إضافة التعليقات، التي تسمح لك بكتابة ملاحظات لنفسك أثناء صياغة قصتك.

يتميز Novelist بأنه مجاني للاستخدام ولا يتضمن إعلانات، لذلك يمكنك الكتابة دون تشتيت الانتباه.

تطبيق Novelist مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق MyStory.today:

يبسط تطبيق MyStory.today عملية كتابة الكتب والروايات، ويساعدك في تسريع الكتابة والتحرير مع الحفاظ على التنظيم. إذ يحتوي محرر النصوص المتوفر في التطبيق على خيارات تنسيق متعددة يمكنك تخصيصها في الإعدادات. وبفضل مزية الحفظ التلقائي المتوفرة في هذا التطبيق، لن تكون قلقًا بشأن فقدان النصوص التي تكتبها.

يمكنك تنظيم روايتك بفصلها إلى فصول وأقسام، ويمكنك العثور عليها في الشريط الجانبي. وكل شي تكتبه يُخزّن في مجلدات، لتتمكن من التنقل بسهولة بين الفصول لإجراء تعديلات سريعة.

يحتوي MyStory.today أيضًا على مزية Corkboard لتدوين الملاحظات خارج قصتك الرئيسية، لتتمكن من إعادة ترتيب أفكارك.

تطبيق MyStory.today مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Writer Lite:

يوفر تطبيق Writer Lite للكُتّاب تجربة كتابة مميزة مع مجموعة من القوالب للاختيار منها ولوحة تحرير تتضمن أدوات تحرير وتنسيق متنوعة، ويتميز هذا التطبيق بأنه خالٍ من الإعلانات ويوفر مزية النسخ الاحتياطي السحابي للحفاظ على كتابك آمنًا.

بالإضافة إلى مزايا التنسيق الأساسية، يمكنك أيضًا تعديل تخطيط شريط التحرير للوصول إلى مزايا التنسيق الإضافية بسهولة، كما يمكنك الوصول إلى أحدث تعديل من تبويب الصفحة الرئيسية، وفي التبويب نفسه ستجد أيضًا العديد من الخيارات لإعادة تنظيم فصول الكتاب.

تطبيق Writer Lite مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق LivingWriter:

إذا كنت ستبدأ بالكتابة لأول مرة، فهناك العديد من القوالب التي يمكنك الاختيار منها في تطبيق LivingWriter وهي مُصنفة إلى قوالب للروايات الخيالية وقوالب للروايات غير الخيالية.

يحتوي محرر النصوص الموجود في التطبيق على العديد من الخيارات لتوفير تجربة كتابة مثالية، إذ يمكنك تغيير نمط الخط وحجمه، وتغيير لون النص، وهناك أيضًا مجموعة من ألوان التمييز (highlighter) التي يمكن أن تُسهّل تمييز بعض النقاط وتعديلها بسهولة.

يحتوي هذا التطبيق على تبويب يُسمى الإحصاء (Statistics)، حيث يمكنك مشاهدة عدد الكلمات التي كتبتها كل يوم والمدة التي قضيتها في الكتابة.

تطبيق LivingWriter مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Pluot:

Pluot هو تطبيق لكتابة القصص والمساعدة في تطوير الشخصيات والمشاهد في كتابك. ويساعدك هذا التطبيق أيضًا في التخطيط لكل قسم من كتابك بالتفصيل. إذ يمكنك إنشاء مخطط قصة وإضافة مشاهد وإنشاء ملفات متعددة.

من صفحة إنشاء المشهد (Create Scene)، يمكنك إضافة الأحداث الرئيسية في حقل الوصف والوصول إلى الحقول المخصصة لإضافة التفاصيل الإضافية في الرواية كالتفاصيل المتعلقة بالحبكة والنهاية.

تطبيق Pluot مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.