واتساب تختبر ميزة إنشاء الملصقات بالذكاء الاصطناعي في آيفون

أطلقت واتساب نسخة جديدة تجريبية من تطبيقها المخصص لهواتف آيفون، وتختبر فيه ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء الملصقات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ورصد مستخدمو النسخة التجريبية من تطبيق واتساب في هواتف آيفون خيار “إنشاء Create” عند الدخول إلى قسم الملصقات.

وعند الضغط على هذا الخيار، يظهر للمستخدمين نافذة لإدخال وصف نصي للملصق الذي يريدونه، وبعدها يولد التطبيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عدة ملصقات يتيحها التطبيق للاختيار من بينها، ومشاركتها مع الآخرين ضمن المحادثات.

وتتوقف دقة النتائج على الوصف الذي يقدمه المستخدم، وتقدم الميزة نتائج مقبولة وإن كانت لا تزال في المرحلة التجريبية.

وتُغني تلك الميزة المستخدمين عن استخدام برامج التصميم المتقدمة والأدوات الخارجية للحصول على الملصقات.

وتتوفر الميزة الجديدة لدى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن تصل للمزيد منهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب تختبر تلك الميزة في نسخة التطبيق في أندرويد منذ أسابيع، مما يشير إلى قرب إطلاقها لكافة المستخدمين.

وكانت شركة ميتا قد وعدت بتوفير إمكانية طرح الأسئلة والاستفسارات على روبوتات الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور داخل خدماتها المختلفة، مثل واتساب وماسنجر وإنستاجرام، وذلك على نحو مجاني.

وتمتلك ميتا أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا في الوقت الحالي، وهو نموذج لاما Llama2 الذي ينافس نظراءه من جوجل ومايكروسوفت التي تتعاون مع OpenAI.