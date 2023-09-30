هاتف Xiaomi 13T Pro الجديد من شاومي.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة شاومي خلال الأسبوع الماضي سلسلة هواتف Xiaomi 13T التي تحتوي على هاتفين جديدين، هما: Xiaomi 13T و Xiaomi 13T Pro، وذلك خلال حدث خاص أقامته في العاصمة الألمانية برلين.



يشترك هاتفا Xiaomi 13T و Xiaomi 13T Pro في بعض المواصفات، مثل: نوع الشاشة، والكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية، وسعة البطارية، لكن هناك اختلافات فيما يتعلق بسرعة الشحن، وخيارات سعة ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي من نوع (UFS 4.0) الأحدث، وبسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت في هاتف Xiaomi 13T Pro، بالإضافة إلى بعض الاختلافات الأخرى والمواصفات التي يتميز بها هذا الطراز، والتي سنوضحها فيما يلي:

التصميم:

يأتي هاتف Xiaomi 13T Pro بتصميم يتضمن إطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق (Alpine Blue) والأخضر (Meadow Green) والأسود. ويأتي كل من الأخضر والأسود مع ظهر زجاجي، في حين يأتي اللون الأزرق مع لمسة من الجلد النباتي ويُسمى BioComfort.

يتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف Xiaomi 13T Pro شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.67 بوصات، وبدقة 1220 × 2712 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 446 بكسلًا في البوصة الواحدة، مع ذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم مزية (Dolby Vision) و (+HDR10).

الكاميرا:

يضم هاتف Xiaomi 13T Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro بمعالج (+MediaTek Dimensity 9200) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.35 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715 MC11).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم (MIUI 14) من شاومي، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقوة 120 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 19 دقيقة، ويمكن أن تستمر البطارية بالعمل لمدة 17 ساعة من تشغيل الفيديو.

السعر:

يبدأ سعر هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro من 649 جنيه استرليني، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 13T Pro: