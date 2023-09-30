مايكروسوفت تعمل على نسخة من نظام ويندوز تشبه نظام كروم
عالم الكمبيوتر

مايكروسوفت تعمل على نسخة من نظام ويندوز تشبه نظام كروم .. عاجل

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تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير نسخة جديدة من نظام التشغيل القادم ويندوز 12 تشبه نظام جوجل كروم Chrome OS الذي يعمل بشكل أساسي استنادًا إلى تطبيقات الويب.

وبحسب تقرير موقع Windows Latest نقلًا عن مصادر قريبة من مايكروسوفت وشركائها، فإن الشركة تنوي طرح نسخة خاصة من ويندوز 12 معتمدة على تطبيقات السحابة، ردًا منها على نظام “كروم أو إس” من جوجل.

وأكدت المصادر أن نسخة الويب لن تكون بديلة لتجربة سطح المكتب التقليدية لنظام ويندوز.

وتسعى مايكروسوفت إلى إنشاء نسخة خفيفة وحديثة من نظام ويندوز من أجل العمل على الأجهزة المنخفضة المواصفات المستخدمة بشكل واسع في قطاع التعليم.

وستكون نسخة الويب إحدى الإصدارات التي تتيحها مايكروسوفت من ويندوز 12 القادم، وقد أكدت مايكروسوفت في مذكرة داخلية أنها تشكل فريقًا مختصًا بتطوير “تجربة ويب من ويندوز”، كما أنها تنشط في توظيف أشخاص في ذلك الفريق.

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ومن المتوقع أن يكون متصفح إيدج وأدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت في قلب نسخة الويب القادمة من ويندوز.

ومن الجدير بالذكر أن متصفح إيدج نفسه الخاص بالشركة يعمل بناءً على مشروع كروميوم المفتوح المصدر من جوجل، حيث يوفر الشفرة المصدرية الأساسية لمتصفح إيدج وغيره من متصفحات الويب.

وحاولت الشركة الأمريكية سابقًا تطوير نسخة خفيفة محسّنة من نظام ويندوز، مثل نظام ويندوز 10X، لكنه في النهاية فشل في الوصول للمستخدمين كمنتج تجاري.

ويتوقع أن تكشف مايكروسوفت النقاب عن ويندوز 12 في وقتٍ ما خلال عام 2024 المقبل.

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