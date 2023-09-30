مالكو آيفون 15 يتهمون تطبيقًا غير متوقع في مشكلة السخونة الزائدة ... عاجل

بدأ العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توجيه أصابع الاتهام في مشكلة ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 من آبل إلى منصة إنستاجرام، وهو أمر مستغرب نظرًا إلى أنه من غير المألوف أن تؤدي مثل هذه التطبيقات إلى زيادة الحمل على الهواتف الذكية.

ورافق إطلاق هواتف آيفون 15 ادعاءات بأن الهاتف الذكي يتعرض لارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة حين تعرضه للحمل الزائد، مثل: حين يُعاد شحنه، أو حين استخدامه في الألعاب الثقيلة.

ومع ذلك، يبدو أن تشغيل تطبيق إنستاجرام، وهو أمر يبدو بسيطًا مقارنةً بالأسباب الأخرى، قد يؤدي أيضًا إلى نوبات سخونة زائدة.

وكجزء من التجربة الخاصة بهاتف (آيفون 15 برو) في واحدة من أشهر قنوات معاينة الأجهزة في يوتيوب، وهي: MKBHD، خصص صاحبها (ماركس براونلي) بعض الوقت للحديث عن استخدام البطارية وارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا أنه واجه ارتفاعًا في درجة الحرارة.

وعند الحديث عن استخدام آيفون أثناء الطقس الحار لتسجيل مقاطع فيديو في حدث لرياضة الجولف، قال (براونلي) إن آيفون عمل جيدًا، ومع ذلك، واجه (براونلي) حين تشغيل تطبيقي سبوتيفاي وإنستاجرام في طريق العودة مدة أصبح فيها الهاتف ساخنًا جدًا وانخفضت طاقة البطارية بنسبة 5 في المئة.

وقال (براونلي): «يبدو أنه لا يوجد أي سبب منطقي وراء حدث ذلك عشوائيًا من حين لآخر»، ونشر لقطة شاشة لقسم البطارية في الإعدادات، حيث تُظهر الصورة تطبيق إنستاجرام بوصفه أكثر التطبيقات استهلاكًا للبطارية، ويأتي سبوتيفاي في المرتبة الثانية مع 15 في المئة من الاستخدام.

ويمضي (براونلي) في اقتراح أن إصلاحات الأخطاء وتحديثات التطبيقات قد تحل المشكلات على المدى القصير.

وواجهت قناة مشابهة لقناة MKBHD، اسمها (آيفون دو) iPhonedo أيضًا موقفًا مشابهًا مع إنستاجرام في هاتف (آيفون 15 برو ماكس). واختبر الأمر من خلال مراقبة أجهزة: (آيفون 14 برو)، و(آيفون 14 برو ماكس)، و(آيباد برو) التي حُدِّثت جميعها إلى نظام (آي أو إس 17)، و(آيباد أو إس 17)، وشغل تطبيق إنستاجرام عليها جميعًا.

وفي الاختبار، وجد أن تطبيق إنستاجرام، الذي لم يُفعل فيه أي شيء، يستنزف البطارية بنسبة 10 في المئة على مدار عشر دقائق.

وفي حين يبدو أن اختبارات iPhoneDo قد كشفت عن دليل دامغ على المشكلة، وهو إنستاجرام في نظام (آي أو إس 17)، فقد قالت القناة إن المشكلة تؤثر «مجموعة صغيرة من الأشخاص»، بدلًا من أن تكون مشكلة أعم.

هذا، ويُنتظر أن يصدر بيانات رسمية من ميتا؛ مالكة تطبيق إنستاجرام.