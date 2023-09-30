لماذا تداهم فرنسا مكاتب إنفيديا؟ ... تقرير لرويترز يجيب

تعد المداهمة التي فعلتها السلطات الفرنسية لمكاتب شركة تقنية قِيل إنها إنفيديا في تقارير وسائل الإعلام الأحدث ضمن سلسلة من هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية الأوروبية في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التحقق من أن هيمنة شركات التقنية الكبرى تحبط المنافسة.

وقالت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الأربعاء إنها داهمت فجر اليوم السابق شركة تعمل في «قطاع بطاقات الرسومات». وحددت الصحيفة الفرنسية (تشالينج) Challenges وصحيفة وول ستريت جورنال الشركة بأنها إنفيديا.

ولكن لماذا تداهم فرنسا مكاتب شركة متخصصة في صناعة بطاقات الرسومات؟ وهو ما تناولته وكالة رويترز في تقرير نُشر يوم الجمعة:

لماذا تعد إنفيديا مهمة؟

تصنع شركة إنفيديا وحدات معالجة الرسومات، وهي شرائح تعمل على تقسيم مهمة الحاسوب إلى أجزاء أصغر ومعالجتها معًا، مما يجعلها أسرع من الطرق التقليدية.

وتشهد وحدات معالجة الرسومات طلبًا شديدًا من شركات التقنية لمراكز البيانات الخاصة بها، ومن صانعي منصات ألعاب الفيديو وحتى من العاملين في مجال تعدين البيتكوين لحل الألغاز الرياضية المعقدة، وكسب المزيد من العملات المشفرة.

وتحتكر إنفيديا تقريبًا سوق وحدات معالجة الرسومات بحصة سوقية تصل إلى 84 في المئة، متفوقةً على منافستيها إنتل وأي إم دي، ومع بلوغ قيمتها السوقية تريليون دولار، أصبحت إنفيديا أيضًا حاسمة في تقنية الذكاء الاصطناعي السريعة التطور.

وتستخدم أنظمة الحوسبة جميعها المستخدمة لتشغيل خدمات، مثل: روبوت الدردشة الذائع الصيت القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (شات جي بي تي) ChatGPT التابع لشركة (أوبن أي آي) OpenAI، وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا.

وفي حين أن أسعار وحدة معالجة الرسومات تبدأ من أكثر من 1,000 دولار، فإن الأسعار التي تفضلها شركات الذكاء الاصطناعي قد تزيد عن أكثر من 10,000 دولار. ويبدأ سعر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتخصصة من إنفيديا، مثل: (دي جي إكس أي100) DGX A100 من 199,000 دولار.

وقالت شركة أوراكل، على سبيل المثال، إنها تنفق مليارات الدولارات على شرائح إنفيديا.

لماذا تهتم فرنسا؟

أصدرت هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من هذا العام تقريرًا عن الأداء التنافسي لقطاع الحوسبة السحابية.

وكانت تبحث في هيمنة السوق للشركات السحابية، مثل: أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت وما إن كانت هيمنتها على السوق تؤثر في المنافسة.

وفي هذا التقرير، سلطت الهيئة أيضًا الضوء على أنه قد يكون للعديد من التطورات، مثل: نماذج اللغات الكبيرة، والألعاب السحابية، تأثير في الأداء التنافسي للقطاع.

وتتمتع إنفيديا بحضور في كلا القطاعين، وإذا كانت أي شركة ناشئة تخطط لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي، فسوف تحتاج إلى الاعتماد على إنفيديا للحصول على الشرائح.

وبدون إعلان رسمي، داهمت هيئة الرقابة المالية المبنى بعد الحصول على إذن من القاضي. وأضافت أن تحديد أن تكون الشركة قد نفذت ممارسات مناهضة للمنافسة لا يكون إلا من خلال إجراء تحقيق على أساس موضوعي.

وقالت (شارلوت كولين دوبيسون)، شريكة مكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي في شركة (لينكلاترز) Linklaters للمحاماة: «فيما يتعلق بالخطوات التالية بعد المداهمة الأولية، يُرجح أن تكون هناك إجراءات قضائية بشأن المداهمة نفسها وأمر القاضي الذي أذن بالمداهمة».

وقال (كولين دوبيسون) إنه في فرنسا، يُعد هذا إجراء منفصل أمام المحكمة، وقد يكون له تأثير في قضية هيئة مراقبة السلوكيات المالية إذا تم إبطال المداهمة والأمر.

هل تحقق هيئة الرقابة المالية مع الآخرين؟

قد فرضت العديد من السلطات الفرنسية إجراءات تجاه شركات التقنية الكبرى سابقًا، ومن ذلك: إصدار غرامة على جوجل في عام 2021 لانتهاكها قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتدرس هيئة الرقابة المالية مسألة أن يكون منافسو الشركات السحابية الكبيرة يواجهون أي عقبات.

وتمتلك الهيئة أدوات لحماية المنافسة بموجب قانون إساءة استخدام المركز المهيمن، وقانون التكتلات الاحتكارية، وإساءة استخدام التبعية الاقتصادية ومراقبة التركيز، وقانون ممارسات المنافسة المقيدة.

وتعتقد أيضًا أنه من المرجح أن تعالج بعض إخفاقات السوق من خلال اللوائح التنظيمية قيد المناقشة حاليًا، مثل قانون بيانات الاتحاد الأوروبي المقترح.