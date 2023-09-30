جوجل تعيد تصميم تطبيق الرسائل
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جوجل تعيد تصميم تطبيق الرسائل

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بدأت جوجل إطلاق تحديث جديد لتطبيق الرسائل الخاص بها “Google Messages“، حيث يقدم العديد من التغييرات الجديدة في واجهة المستخدم.

وعملت جوجل على إعادة تصميم تطبيق الرسائل خلال الأشهر الأخيرة، لتحسين تجربة الاستخدام في تطبيق إدارة الرسائل الهاتفية ذي الشعبية الواسعة بين مستخدمي أجهزة أندرويد، حيث يأتي مثبتًا على نحو افتراضي في أجهزة معظم الشركات حاليًا.

وأزالت جوجل شريط البحث من الجهة العلوية للتطبيق. وبدلًا من ذلك، أضافت الشعار الخاص بها واسم التطبيق، وخصصت أيقونة للبحث بجانب صور الأفاتار الشخصية.

ولم تعد جوجل تعتمد على القائمة الجانبية للتنقل بين أقسام التطبيق المختلفة، ولكن يمكن الضغط على الصورة الشخصية الصغيرة أعلى الواجهة من أجل الوصول إلى الرسائل المؤرشفة، والرسائل المزعجة والمحظورة، بالإضافة إلى خياري “تمييز الكل كمقروء”واقتران الجهاز.

ويمكن البحث داخل التطبيق بسهولة بالضغط على أيقونة البحث أعلى الواجهة، وفي الوقت نفسه يعرض التطبيق مجموعة كبيرة من الاختصارات وخيارات تصفية الرسائل للوصول للرسائل المميزة بنجمة، أو غير المقروءة، أو عرض الرسائل بحسب محتواها من صور ومقاطع فيديو ومواقع جغرافية وروابط.

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ويمكن للمستخدمين تجربة التغييرات الجديدة في واجهة تطبيق الرسائل بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح على متجر جوجل بلاي.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام أن عدد مرات تحميل تطبيق الرسائل من متجر جوجل بلاي قد تجاوز 5 مليارات عملية تحميل منذ إطلاقه عام 2014.

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