تيك توك تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلنين

أطلقت تيك توك أداة المساعد الإبداعي الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن أدواتها الإعلانية، التي توجه المسوقين عبر جوانب مختلفة من عملية إنشاء الحملة، من خلال ربطهم بالأمثلة والأدوات ذات الصلة، وحتى إنتاج نماذج النصوص الإعلانية، استنادًا إلى الأدوات الموجودة في مركز المنصة الإبداعي.

ويستطيع المعلنون استخدام المساعد الإبداعي من أجل تحليل البيانات وتقديم الاقتراحات وتبادل الأفكار وتقديم المشورة بخصوص إرشادات المنصة للممارسات الفضلى.

ويجعل المساعد الإبداعي عملية إنشاء المحتوى سهلة وسريعة، ويقترح الأفكار القائمة على البيانات لمساعدتك في إنشاء حملات فعالة وجذابة من خلال الاستفادة من رؤى تيك توك الإبداعية.

ويسهل المساعد الإبداعي الوصول إلى الخيارات الحالية لمركز تيك توك الإبداعي وجميع وظائفه المضمنة في التطبيق، حيث يوفر للمعلنين وصولًا إلى الأقسام والعناصر ذات الصلة، مع التوصيات والنصوص البرمجية للحملات ضمن البث المباشر.

وقالت تيك توك: “قادنا التطور الأخير في الإبداع والإنتاجية إلى مسارات جديدة للابتكار، حيث طورنا نموذجًا يسمح لك بالتحدث والتعاون معه عند الإنشاء، ويستمد هذا النموذج المعلومات من مجموعة كبيرة من المعرفة الإبداعية التي تركز على تيك توك، مما يوفر لك إجابات ذات صلة عند إنشاء إعلانات أو مقاطع فيديو للمنصة”.

ويرشدك المساعد الإبداعي عبر الممارسات الفضلى، ويقدم لك النصائح حول كيفية البدء، كما أنه يعرض الإعلانات ذات الأداء الأفضل في مجال تخصصك، إلى جانب قدرته على إنتاج النصوص الإعلانية. ويعمل المساعد الإبداعي على تبسيط عملية العثور على هذه الخيارات المتاحة في مركز تيك توك الإبداعي.

وأطلقت المنصة في شهر يونيو أداة إنشاء النصوص الإعلانية، وكانت قاعدة بيانات الإعلانات المهمة نشطة منذ عام 2021، لذا فإن إمكانية استخدام هذه الخيارات كانت متاحة للمعلنين، في حين تساعدك الأداة الجديدة في الوصول إلى كل خيار بشكل سريع، مما يمثل فائدة كبيرة.

وقالت المنصة: “يساعدك المساعد الإبداعي في إنشاء حضور هادف وقيم بشكل مستمر عبر تيك توك، وذلك من خلال جلسات التفكير والعصف الذهني، وتعني هذه الأداة أن العلامات التجارية والمبدعين في جميع أنحاء العالم قادرين على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم الأفكار والتصميمات الفضلى”.

وتشير تيك توك إلى أن أداة المساعد الإبداعي الجديدة متاحة الآن لجميع المستخدمين الذين سجلوا الدخول إلى المركز الإبداعي، حيث يمكن الوصول إلى الأداة من خلال النقر على الأيقونة الموجودة في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة.