تقرير جديد يبشر بتحسن مبيعات الحواسيب الشخصية

أفاد تقرير جديد من أبحاث السوق (كاناليس) Canalys بأن هناك علامات مبشرة لسوق الحواسيب الشخصية، وذلك بعد الوضع الصعب الذي عانى منه السوق خلال المدة الماضية.

وبحسب الشركة، لا تزال شحنات الحواسيب الشخصية منخفضة على أساس سنوي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكن معدل انخفاض الشحنات أظهر علامات على التباطؤ.

وفي الواقع، تعتقد شركة (كاناليس) أن السوق قد ينتعش مرة أخرى بحلول نهاية هذا العام.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت شحنات الحواسيب الشخصية في الولايات المتحدة، خلال الربع الثاني من عام 2023، بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليون وحدة.

وكانت الحواسيب المكتبية هي الأكثر تضررًا، ولكن أداء الحواسيب المحمولة كان جيدًا إلى حد معقول، ذلك أن تمثل 15.2 مليون وحدة من الشحنات، وتعزو (كاناليس) جزءًا من هذا إلى عودة الطلب على حواسيب (كروم بوك) Chromebook العاملة بنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS من جوجل، في قطاع التعليم.

وقال (إيشان دوت)، المحلل الرئيس في (كاناليس): «كان أحد المجالات الرئيسة التي ساعدت في زيادة أحجام (المبيعات) هو عودة الطلب من المؤسسات التعليمية، مدعومًا بالموجة الأخيرة من التمويل الاتحادي، وذلك قبل زيادة تكلفة الترخيص لنظام التشغيل (كروم أو إس)».

وشكلت أجهزة (كروم بوك) زهاء 4.7 مليون وحدة أو نحو 31 في المئة من إجمالي شحنات الحواسيب المحمولة.

ولوحظ أيضًا أن القطاع التجاري يعيق السوق، حيث يقلل المزيد من المستهلكين من أولويات إنفاقهم على الأجهزة الجديدة وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ومن بين أكبر خمسة بائعين، شهدت شركة آبل أكبر نمو على أساس سنوي بنسبة 32.6 في المئة، وقد وجد تقرير حديث أن الشركات والموظفين بدأوا في تفضيل أجهزة ماك أكثر من غيرها من الحواسيب الشخصية.

وفي المقابل، باعت شركة آيسر عددًا أقل من الأجهزة بنسبة 20.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

وعلى نطاق أوسع، ينطبق الاتجاه نفسه على شحنات الحواسيب الشخصية العالمية، مع ظهور علامات للتراجع، وذلك على الرغم من أن عددًا أقل من البلدان يتطلع إلى إنفاق المبلغ نفسه الذي تنفقه الولايات المتحدة على الحواسيب الشخصية، حيث شهد السوق انخفاضًا بنسبة 11.5 في المئة على أساس سنوي.

وقد توفر الأسواق الناشئة فرصة مثالية للترقية قبل عودة الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.