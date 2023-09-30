تصاعد الشكاوى بشأن الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو .. عاجل

تصاعدت الشكاوى المتعلقة بارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس في أثناء الاستخدام.

ورصدت وكالة بلومبيرج وصحيفة وول ستريت جورنال في تقارير أخيرة شكاوى بعض العملاء، مع الإشارة إلى الأسباب المحتملة، ولكن يصعب حتى الآن معرفة عدد الأجهزة المتأثرة بالمشكلة.

وبدأت شكاوى الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو مع بدء إطلاقها في الأسواق العالمية يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت وكالة بلومبيرج في تقريرها إن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو قد يكون أحد أسبابه عملية إعداد هواتف آيفون الجديدة عند بدء استخدامها، مما يعني أن المشكلة قد تكون أحيانًا مؤقتة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أحد العملاء شهادته بارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون 15 برو ماكس الخاص به، حتى بعد مرور عدة أيام على بدء استخدام الهاتف.

وأفاد بعض العملاء بأنهم يفكرون في إرجاع هواتف آيفون 15 برو الجديدة المصابة بالمشكلة بعد شرائها، وبأنهم أُبلغوا من خدمة عملاء آبل أن المشكلة مؤقتة كنتيجة لإعداد الهواتف عند بدء استخدامها، إلا أن المشكلة ظلت موجودة.

وبالنظر إلى شهادات مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وُجد أن مشكلة الحرارة الزائدة تظهر بشكل أساسي لدى البعض عند الشحن أو تشغيل مهام ثقيلة في الهاتف، في حين أفاد البعض الآخر بأنهم لم يواجهوا مشاكل متعلقة بالحرارة، إذ تبدو المشكلة أيضًا مرتبطة بنمط استخدام تلك الهواتف.

وتوقعت تقارير صحفية أخرى أن يكون معالج آبل A17 برو الجديد هو سبب المشكلة، كما وجه بعض الخبراء أصابع الاتهام إلى التصميم الجديد لهواتف آيفون 15 برو؛ إذ إن معدن التيتانيوم المستخدم فيها قد يؤثر سلبًا في الكفاءة الحرارية لتلك الهواتف على حد زعمهم.

ويعتقد الخبراء أن آبل قد تطلق تحديثًا للنظام لإصلاح المشكلة، وسط مخاوف من إقدام آبل على الحد من أداء المعالج.

وفي ظل غياب أي بيانات واضحة أو رسمية ومع تكتم آبل، يصعب التكهن بحجم المشكلة أو أسبابها حتى الآن.