تحذير من انتشار البرمجيات الخبيثة عبر روبوت “بينج شات”

أفادت شركة الأمن السيبراني مالويربايتس Malwarebytes بانتشار إعلانات تروج لبرمجيات خبيثة داخل روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة مايكروسوفت “بينج شات”.

ويسعى المخترقون إلى نشر برمجياتهم الخبيثة أحيانًا بالاعتماد على الإعلانات، إذ يصممون إعلانات تبدو عادية، ولكنها في الواقع ضارة، لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع تستضيف البرمجيات الخبيثة.

وعادةً ما تروج تلك الإعلانات المزيفة لخدمات بث، أو أدوات مرتبطة بالعملات الرقمية، أو التطبيقات والألعاب.

وحدد الباحثون في شركة مالويربايتس حالة محددة طلبوا فيها من “بينج شات” أداة لمسح عناوين الأجهزة “الآي بي”، فعرض الروبوت رابطًا أعاد توجيههم في النهاية إلى موقع إلكتروني ضار.

وكان الهدف من هذا الموقع حثهم على تنزيل برنامج يضم برمجية خبيثة على الجهاز المُستخدم.

وكانت مايكروسوفت قد أدمجت نموذج GPT-4 في محرك بحث بينج، من أجل تقديم تجربة بحث تشبه روبوت ChatGPT. لاحقًا، بدأت مايكروسوفت إظهار الإعلانات في هيئة روابط ممولة من أجل الاستفادة المالية من أداة “بينج شات” التي تعمل استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق مايكروسوفت رسميًا على الأمر حتى الآن، في ظل الحديث عن شراكة بينها وبين منصة سناب شات لعرض الإعلانات أيضًا داخل روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها My AI.

ولتفادي الوقوع ضحية للروابط الإعلانية المزيفة، يُنصح بتوخي الحذر عند النقر على أي إعلانات، والتحقق من عنوان الموقع الإلكتروني الذي يُعاد التوجيه إليه قبل النقر على أي شيء، بالإضافة إلى استخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة.