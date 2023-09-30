إكس تؤكد تراجع عدد مستخدميها اليومي

تشهد منصة إكس – تويتر سابقًا – تراجعًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا في المنصة، وفقًا لتصريحات رسمية أدلت بها ليندا ياكارينو، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمنصة.

وقالت ياكارينو إن عدد مستخدمي المنصة النشطين يوميًا يبلغ حاليًا 225 مليون مستخدم، بتراجع بلغت نسبته نحو 11.6% مقارنةً بالفترة التي سبقت استحواذ إيلون ماسك على المنصة.

وكان ماسك قد نشر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي في نوفمبر/ تشرين الثاني أشار خلالها إلى عدد مستخدمي المنصة يوميًا، حيث بلغ عددهم 245 مليون مستخدم آنذاك قبل إتمام الصفقة.

ووفقًا لأرقام أخرى رسمية صادرة عن المنصة، يُقدر عدد المستخدمين اليومي بما يزيد على 245 مليون مستخدم، وهو ما يعني تراجعًا قدره 3.7% مقارنة بما سبق صفقة استحواذ ماسك على المنصة.

وعلى نطاق أوسع، قالت ياكارينو إن عدد مستخدمي منصة إكس شهريًا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 550 مليون مستخدم نشط، مقارنةً بنحو 541 مليون مستخدم خلال منتصف العام الجاري.

وأشارت ياكارينو إلى أن أرقام التفاعل والوقت الذي يقضيه المستخدمون في ميزة المجتمعات يشهد ارتفاعًا مقارنةً بأشهر سابقة.

وتشبه المجتمعات Communities في منصة إكس، ميزة المجموعات في فيسبوك.

وتشهد منصة إكس تحديات كبيرة تتمثل في تراجع المعلنين والعائدات المالية من الإعلانات، ووجود منصات منافسة مثل منصة ثردز التي أطلقتها ميتا مؤخرًا، كمنصة منافسة مشتقة من إنستاجرام، بالإضافة إلى انتقادات حادة تطول المنصة نفسها تحت قيادة ماسك.