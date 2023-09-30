أفضل أجهزة أندرويد اللوحية المناسبة للألعاب

يتوفر في الأسواق العديد من الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وستجد الكثير من الأجهزة التي تتضمن مزايا متنوعة تجعلها مناسبة لممارسة ألعاب الفيديو أكثر من غيرها.

تبرز أجهزة سامسونج اللوحية في سوق أجهزة أندرويد اللوحية لما تتضمنه من مزايا تجعلها مناسبة لتعدد المهام، وتصفح الويب، وممارسة ألعاب الفيديو، ومشاهدة مقاطع الفيديو المتنوعة، فهي تتمتع بشاشات كبيرة وعالية الدقة، كما تعمل بمعالجات قوية خاصة الطرز الحديثة منها.

من ناحية أخرى، هناك علامات تجارية مثل: ون بلس ولينوفو، اللتان توفران أجهزة لوحية بمواصفات ممتازة، وبأسعار أقل مقارنةً بأجهزة سامسونج.

فإذا كنت من عشاق اللعب بألعاب الفيديو وتبحث عن جهاز لوحي مناسب للألعاب، فإليك بعض من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية التي يمكنك الاختيار منها، وهذه الأجهزة مناسبة أيضًا للدراسة والعمل وتصفح الويب، ومشاهدة الفيديوهات، وتعدد المهام:

1- جهاز Galaxy Tab S9 اللوحي من سامسونج:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي شاشة مناسبة للألعاب.

من ناحية أخرى يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويتميز هذا المعالج بقوة الأداء مما يوفر تجربة لعب ممتازة.

يعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، ويدعم وضع DeX الذي يحول واجهة الجهاز إلى مظهر يشبه نظام التشغيل ويندوز، وعندما يقترن الجهاز بماوس ولوحة مفاتيح خارجية، ستكون تجربة الاستخدام تبدو كاستخدام حاسوب محمول عادي.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية كبيرة سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يُعد هذا الجهاز مناسبًا للعب وتعدد المهام، ويمكنك تعرف جميع مواصفاته ومزاياه في مقال: مراجعة لجهاز Galaxy Tab S9 اللوحي الجديد من سامسونج.

يُباع جهاز (Galaxy Tab S9) اللوحي الجديد من سامسونج بسعر يبدأ من 3399 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

2- جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي من سامسونج:

يتميز جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بشاشته الضخمة والعالية الدقة كما يضم أربعة مكبرات صوت مدمجة مما يجعله مناسبًا للألعاب. من ناحية أخرى يحتوي هذا الجهاز على بطارية ضخمة ويعمل بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يوفر أداءًا ممتازًا أثناء اللعب وتصفح الويب، وممارسة أي مهام يومية باستخدام هذا الجهاز.

يأتي جهاز سامسونج اللوحي الرائد Galaxy Tab S9 Ultra مع شاشة محسنة مقارنة بالطراز السابق، إذ يتميز بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) التي تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي الشاشة بقياس 14.6 بوصة، وتمتاز بدقة 2960 × 1848 بكسلًا مع دعم مزية +HDR10، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تسمح مزية الشاشة المنقسمة (split-screen) المتوفرة في Tab S9 Ultra للمستخدم بممارسة ألعاب الفيديو أثناء مشاهدة مقطع فيديو أو الدردشة.

يحتوي هذا الجهاز على بطارية سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت، ويمكن زيادتها من خلال فتحة بطاقة microSD المدمجة.

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

3- جهاز OnePlus Pad اللوحي:

يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسل، ومعدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000) ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت. وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يعمل OnePlus Pad بنظام أندرويد 13 ويمكنك استخدامه كجهاز ترفيهي للّعب ومشاهدة مقاطع الفيديو، وكجهاز للعمل والدراسة، ويدهم العديد من مزايا تعدد المهام التي توفرها واجهة المستخدم OxygenOS 13.1 التي يعمل بها الجهاز، وأبرز تلك المزايا هي: إمكانية تقسيم الشاشة إلى نصفين بإيماءة سريعة لوضع تطبيق في الجانب الأيسر من الشاشة، والثاني في النصف الآخر، وكل ما يتطلبه الأمر هو التمرير بإصبعين من أعلى الشاشة.

يحتوي هذا الجهاز على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل.

يبدأ سعر جهاز OnePlus Pad من 2306 ريال سعودي، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة 128 من ذاكرة التخزين الداخلية.

4- جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

يضم جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) شاشة من نوع (OLED) بقياس 11.2 بوصة، وبدقة تعادل 2560 × 1536 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومزية (+HDR10).

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع (Mediatek Kompanio 1300T)، ويقدم هذا المعالج أداءً جيدًا عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية، ويمكنه أيضًا التعامل جيدًا مع بعض ألعاب الفيديو الثقيلة.

يتوفر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة microSD.

يبدأ سعر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) من 340 دولارًا.