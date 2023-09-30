آبل متخوفة من قيود الصين على التطبيقات الأجنبية

أعربت شركة آبل عن قلقها للمسؤولين الصينيين في الأشهر الأخيرة بشأن القواعد الجديدة التي من شأنها حظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة من متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وستمنع القواعد الجديدة شركة آبل من تقديم العديد من التطبيقات المتوفرة حاليًا في المتجر في الصين.

فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يُنزِّل مستخدمو هواتف آيفون الذكية التابعة لشركة آبل تطبيقات، مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، ويوتيوب، وإكس (تويتر سابقًا)، ويصلون إليها من خلال الشبكات الخاصة افتراضية مع أن الصين تحظر تلك التطبيقات.

ولكن قبل شهرين، أعلنت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية أنه سيتعين على شركة آبل والموزعين الآخرين التوقف عن تقديم هذه التطبيقات في البلاد بحلول شهر تموز/ يوليو.

وقال المسؤولون الصينيون إنهم يعتقدون أن السياسات سوف تساعد في الحد من عمليات الاحتيال وانتشار المعلومات التي تنتهك قواعد الرقابة الخاصة بها، وفقًا للتقرير، في حين تشعر شركة آبل بالقلق بشأن كيفية تأثير القواعد الجديدة في المستخدمين.

وتُعدُّ الصين سوقًا مهمًا لشركة آبل وتمثل ما يقرب من 20 في المئة من إيرادات الشركة، كما تُعد الدولة أيضًا مركز التصنيع الرئيس لشركة آبل، ولكن العلاقة بينهما لا تخلو من التحديات.

وفي أوائل شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه صدرت أوامر لموظفي الحكومة المركزية بعدم إحضار أجهزة آيفون إلى المكتب أو استخدامها للعمل، ولكن لم يكن من الواضح مدى رسمية أو نطاق تطبيق أي أمر من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البلاد لم تمنع شراء أجهزة آيفون أو استخدامها.