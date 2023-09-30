آبل متخوفة من قيود الصين على التطبيقات الأجنبية
منوعات تقنية

آبل متخوفة من قيود الصين على التطبيقات الأجنبية

0

أعربت شركة آبل عن قلقها للمسؤولين الصينيين في الأشهر الأخيرة بشأن القواعد الجديدة التي من شأنها حظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة من متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وستمنع القواعد الجديدة شركة آبل من تقديم العديد من التطبيقات المتوفرة حاليًا في المتجر في الصين.

فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يُنزِّل مستخدمو هواتف آيفون الذكية التابعة لشركة آبل تطبيقات، مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، ويوتيوب، وإكس (تويتر سابقًا)، ويصلون إليها من خلال الشبكات الخاصة افتراضية مع أن الصين تحظر تلك التطبيقات.

ولكن قبل شهرين، أعلنت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية أنه سيتعين على شركة آبل والموزعين الآخرين التوقف عن تقديم هذه التطبيقات في البلاد بحلول شهر تموز/ يوليو.

وقال المسؤولون الصينيون إنهم يعتقدون أن السياسات سوف تساعد في الحد من عمليات الاحتيال وانتشار المعلومات التي تنتهك قواعد الرقابة الخاصة بها، وفقًا للتقرير، في حين تشعر شركة آبل بالقلق بشأن كيفية تأثير القواعد الجديدة في المستخدمين.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

آبل تكثّف أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي

371

آبل تحدث موقع آيكلاود مع مزايا iOS 17 و macOS Sonoma

524

وتُعدُّ الصين سوقًا مهمًا لشركة آبل وتمثل ما يقرب من 20 في المئة من إيرادات الشركة، كما تُعد الدولة أيضًا مركز التصنيع الرئيس لشركة آبل، ولكن العلاقة بينهما لا تخلو من التحديات.

وفي أوائل شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه صدرت أوامر لموظفي الحكومة المركزية بعدم إحضار أجهزة آيفون إلى المكتب أو استخدامها للعمل، ولكن لم يكن من الواضح مدى رسمية أو نطاق تطبيق أي أمر من هذا القبيل.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن البلاد لم تمنع شراء أجهزة آيفون أو استخدامها.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد