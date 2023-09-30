آبل تعتزم إصلاح مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو .. عاجل

تخطط شركة آبل لإطلاق تحديث جديد لنظام iOS 17 من أجل إصلاح مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وفقًا لتصريح رسمي صادر عن الشركة، نشرته مجلة فوربس الأمريكية.

وأضافت آبل أن سبب المشكلة كانت تحديثات أخيرة للتطبيقات الخارجية، ساهمت في زيادة التحميل على نظام التشغيل، وارتفاع درجة حرارة الأجهزة عن الحد الطبيعي.

ومن التطبيقات التي تسببت في المشكلة إنستاجرام وأوبر بالإضافة إلى لعبة Asphalt 9: Legends الشهيرة.

وقالت آبل إنها تعمل على مع مطوري تلك التطبيقات لحل المشكلة.

وأضافت مجلة فوربس في تقريرها أن ميتا أصلحت المشكلة في تطبيق إنستاجرام، وذلك في تحديث صدر للتطبيق يوم الأربعاء الماضي.

وقالت آبل إن هواتف آيفون الجديدة قد تصبح “أدفأ” مما هو متوقع خلال الأيام الأولى بعد إعداد الهاتف أو استعادته، ويعتبر ذلك وضع طبيعي في هواتف آيفون الجديدة، نظرًا لزيادة نشاط النظام في الخلفية، وتعتبر حالة مؤقتة.

ويعتبر ذلك أول رد فعل رسمي من آبل بعد بدء إطلاق هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وتصاعد الشكاوى بشأن المشكلة خلال الأيام الأخيرة.

ومن المتوقع أن تُحل مشكلة الحرارة الزائدة مع تحديث iOS 17.1 المتوفر حاليًا في المرحلة التجريبية، أو تحديث iOS 17.0.3 في وقتٍ قريب.

ولم تعقّب آبل على التقارير التي أشارت بأصابع الاتهام إلى معالج آبل A17 برو أو تصميم هواتف آيفون 15 برو الجديدة المصنوع من التيتانيوم.