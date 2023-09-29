هوندا: Prologue الكهربائية تتمتع بمدى يبلغ 482 كم

كشفت شركة هوندا عن أنه من المتوقع أن تحصل سيارتها الكهربائية القادمة Prologue على مدى قيادة يقدر بنحو 482 كم بالشحنة الواحدة، في حين أعلنت عددًا كبيرًا من المواصفات الجديدة لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل الأولى.

وصممت هوندا السيارة بالاعتماد على منصة Ultium من جنرال موتورز، وتحقق هذا المدى بفضل البطارية الداخلية البالغة سعتها 85 كيلوواط ساع، وهي بحجم سيارة تشيفي بليزر الكهربائية.

وتتشابه السيارتان في العديد من الأوجه من الداخل والخارج، بدءًا من قاعدة العجلات بقياس 121.8 بوصة التي توفر مساحة واسعة للركاب وحتى شاشة عدادات السائق بقياس 11 بوصة. ومع ذلك، فإن المدى الرسمي لسيارات الدفع الرباعي من تشيفي وهو 450 كم عند الشحن الكامل.

وتحتوي كل من Prologue وBlazer على برنامج جوجل مدمج، مع أن سيارة هوندا الكهربائية تتضمن دعمًا لاسلكيًا لأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، في حين استغنت سيارات جنرال موتورز عن هذا الدعم.

وتوفر هوندا العديد من خيارات حزمة الشحن لمشتري Prologue، ومنها أرصدة الشحن العامة. وتتضمن إحدى الباقات محطة الشحن المنزلية بقدرة 11.5 كيلوواط ساعي مع حافز بقيمة 500 دولار لخدمة تركيب Honda Home Electrification بالإضافة إلى 100 دولار من رصيد الشحن العام.

وأوضحت هوندا أن الأرصدة تعمل بشكل خاص مع EVgo وشركائها. وتتيح شراكة هوندا و EVgo للعملاء العثور على أجهزة الشحن، ومعرفة مدى توفر أجهزة الشحن في الوقت الفعلي، وبدء الشحن، كل ذلك من خلال التطبيق الجديد HondaLink.

ويتضمن خيار حزمة الشحن الثاني شاحنًا محمولًا أبطأ بقدرة 7.6 كيلوواط ساعي، وحافز تثبيت بقيمة 250 دولارًا، ورصيد شحن عام بقيمة 300 دولار، في حين يتجنب الخيار الثالث عروض الشحن المنزلي ويمنحك 750 دولارًا من أرصدة الشحن العامة بدلًا من ذلك.

ويحصل مالكو هوندا الجدد أيضًا على عينة مجانية من الشحن السريع بالتيار المستمر في محطات Electrify America، بما يصل إلى 60 كيلوواط ساعي، وذلك بغض النظر عن الحزمة المختارة.

ولن يتمكن مالكو السيارة من الاستفادة من خيار الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط ساعي في Electrify America نظرًا لأن Prologue تدعم الشحن بقدرة 155 كيلوواط ساعي فقط. وتشير هوندا إلى أنه يمكنك الحصول على مدى يبلغ 100 كم في نحو 10 دقائق من الشحن السريع.

وتسلم الشركة في أوائل عام 2024 الدفعة الأولى من سيارات Prologue. وتخطط هوندا بحلول عام 2030 لطرح 30 سيارة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحجم مبيعات يصل إلى مليوني سيارة.

وتعد هوندا بطيئة في تبني الكهرباء مقارنة بصانعي السيارات الآخرين، لذلك صممت Prologue بالاعتماد على منصة جنرال موتورز بصفتها بديلًا مؤقتًا.