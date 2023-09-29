لوسيد تستهدف إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية في السعودية سنويًا 

افتتحت شركة (لوسيد) Lucid للسيارات الكهربائية يوم الأربعاء الماضي مصنعها الأول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ليكون الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط.

وستبدأ شركة لوسيد بتجميع سياراتها الكهربائية (Lucid Air) في منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2)، حيث ستعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف سيارة سنويًا، ومن المخطط الوصول إلى تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا عند اكتمال مراحل المنشأة.

تعتبر منشأة (AMP-2) هي ثاني مصنع لشركة لوسيد والأول لها على المستوى الدولي، وستُتنج سيارات لوسيد الكهربائية فيها لطرحها في السوق السعودي، وتصديرها إلى أسواق أخرى.

وقد تلقت منشأة (AMP-2) دعمًا كبيرًا من وزارة الاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ مما سيؤدي دورًا جوهريًا في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.

كما ستساهم لوسيد من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، في تحقيق هدف (مبادرة السعودية الخضراء) بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية والشرق الأوسط:

حضر مراسم افتتاح منشأة (AMP-2)، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس مجلس إدارة “لوسيد جروب”؛ تركي النويصر، وعدد من المسؤولين.

وقد قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته خلال حفل الافتتاح: “نحن نصنع التاريخ اليوم.. نحن لا نصنع المركبات هنا في السعودية لأول مرة فحسب، بل نحن نفتتح أول مصنع لتصنيع المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط، وهذه المركبات الكهربائية ستسافر حول العالم من الساحل الشرقي للصين إلى الساحل الغربي للأمريكتين وعليها ختم (صنع في السعودية)”.

كلنا فخر اليوم ونحن نشهد افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. حدثٌ يُعلن دخول المملكة بقوة إلى عالم صناعة السيارات، ويُعزز نجاحاتها في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة تجسيداً لرؤية 2030 pic.twitter.com/1OSkv8XNPX — خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 27, 2023

كيف سيكون الإنتاج في مصنع لوسيد؟

أوضح بيتر رولينسون؛ الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة لوسيد خلال حفل الافتتاح أن الشركة بدأت بعملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات في منشأة (AMP-2)، إذ تمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع مكونات سيارات (Lucid Air) المصنّعة سابقًا في منشأة التصنيع (AMP-1) التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية.

وأشار إلى سعي لوسيد لتحويل منشأة AMP-2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150,000 سيارة سنويًا، وستكون المنشأة بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة.

إصدار خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي:

بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أعلن فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد في الشرق الأوسط خلال حفل الافتتاح إنتاج شركة لوسيد إصدار خاص من سيارتها يحمل اسم “The kingdom dream edition” (حلم المملكة)، وسيتوفر هذا الإصدار للطلب قريبًا جدًا، وسيُنتج منه 93 سيارة فقط.

وقد صرح وزير الاستثمار خالد الفالح، الذي أبدى حماسه للإصدار الخاص، قائلًا: “مع فتح باب الطلبات لإصدار حلم المملكة من سيارة لوسيد، أريد أن أعلن علنًا أنني أول من يقدم طلبًا”.

وتحظى منشأة AMP – 2 بموقع إستراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستسهم بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.

إذ يشكّل هذا الموقع الإستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملًا إضافيًا لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. كما أن موقع جدة المتميز على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر معًا.

وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع (لوسيد جروب) توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.

ويهدف هذا الاستثمار المشترك بين لوسيد وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى جذب المواهب السعودية وتدريبها والاحتفاظ بها لبناء كوادر وطنية عالية المهارة انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.