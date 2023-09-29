شركة الألعاب Epic Games تفصل مئات الموظفين

قررت شركة الألعاب Epic Games، المطورة للعبة فورتنايت، فصل نحو 900 موظف لديها، وهو ما يمثل نحو 16% من القوى العاملة الإجمالية في الشركة.

ويأتي قرار الفصل الضخم في ظل استمرار المعركة القضائية التي تخوضها الشركة ضد آبل، التي بدأت عام 2020.

وكنتيجة للنزاع القضائي ضد آبل، غابت لعبة فورتنايت، التي تعد أبرز منتجات الشركة، عن متجر آب ستور، ولم تعد متاحة لمستخدمي آيفون وآيباد إلا من خلال وسائل أخرى، مثل المنصات التي تعمل من خلال الويب.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي للشركة، في مذكرة أُرسلت إلى الموظفين ونُشرت على موقع الشركة الرسمي، إنها “تنفق أموالًا أكثر بكثير” مما تكسبه لتطوير لعبة فورتنايت.

وأضاف سويني مبررًا عملية الفصل أن الجهود الأخرى التي اتبعتها الشركة لخفض التكاليف “انتهى بها الأمر بعيدًا عن الاستدامة المالية”.

وصرح سويني بأن تسريح الموظفين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المالي للشركة، ووعد بمنح الموظفين المفصولين مكافأة تتضمن ستة أشهر من الراتب الأساسي، وستة أشهر أخرى من الرعاية الصحية المأجورة.

وبخصوص النزاع القضائي ضد آبل، زعم سويني أن ‌Epic Games‌ تتخذ خطوات لخفض النفقات القانونية، لكنها ستستمر في معاركها القانونية حتى “يمكن أن يزدهر قطاع الميتافيرس ويجلب الفرص للشركة والمطورين الآخرين جميعهم” على حد تعبيره.

وفي إطار تطور النزاع القضائي ضد آبل، طلبت Epic Games من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية بعد خسارتين كبيرتين لها كبدتها رسوم قضائية ضخمة.

وتتهم Epic Games آبل بالاحتكار، حيث سعت إلى بيع المنتجات الرقمية الخاصة بلعبة فورتنايت دون دفع رسوم لها.