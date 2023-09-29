سامسونج تكشف عن وضع هواتفها القابلة للطي الجديدة في المنطقة العربية

أعلنت شركة (سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أن مبيعات الجيل الخامس من هواتف جالاكسي القابلة للطي: (جالاكسي زد فليب5) و(جالاكسي زد فولد5)، قد تمكنت من تجاوز مبيعات الأجهزة للسلاسل السابقة في أسواق رئيسية، وتحديدًا في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن هاتف (جالاكسي زد فليب5) جاء في مرتبة الصدارة بفضل الزيادة المذهلة في الطلب، وبنسبة قدرها 54 في المئة من إجمالي المبيعات.

وكان اللونان «الغرافيتي» و«النعناع» المفضلين بين المشترين حيث استحوذا على 33 في المئة، و29 في المئة، على التوالي، في حين كان اللونان «فانتوم الأسود» و«الأزرق الثلجي» البارزين لهاتف (جالاكسي زد فولد5)، واستحوذا على ما نسبته 44 في المئة، و37 في المئة من إجمالي المبيعات، على التوالي.

وأضافت سامسونج أنه بدا لافتًا أن خيار التخزين بسعة 1 تيرابايت في هاتف (جالاكسي زد فولد5) شهد زيادة بمعدل أربعة أضعاف عن سابقه، ما يعدّ تمهيدًا للطريق لمستقبل مثير في عالم الهواتف الذكية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال (كريستيان شميدت)، نائب رئيس سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا تحقيق هذه الأرقام المذهلة في المبيعات، حيث تؤكد المزايا المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا عبر أحدث سلسلة (جالاكسي زد). ومن جهة أخرى، يؤكد هذا الطلب على هاتفي (جالاكسي زد فليب5) و(جالاكسي زد فولد5) الزخم المتزايد لفئة الهواتف القابلة للطي التي أصبحت اتجاهًا سائدًا في الأسواق».

وأشارت سامسونج إلى أن هاتف (جالاكسي زد فليب5)، الذي يوفر تجربة فريدة وقابلة للطي لجهاز بحجم الجيب، صُمم بصورة خاصةً للتعبير عن الذات. وحظي الهاتف بإشادة واسعة لتصميمه المتميز وميزة Flex Window المطورة، حيث أصبحت أكبر بمقدار 3.78 مرة مقارنةً بالجيل السابق، ما يوفر سهولة استخدام أفضل من أي وقت مضى.

أما هاتف (جالاكسي زد فولد5) فهو يمتاز، وفقًا للشركة، بشاشته الكبيرة الغامرة وبطاريته التي تدوم طويلًا، ما يوفر أقوى أداء ضمن سلسلة (جالاكسي زد)، كما أنه الأنحف والأخف وزنًا على الإطلاق.