تقرير: مايكروسوفت حاولت بيع محرك البحث بينج لآبل

أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية بأن مايكروسوفت فكرت في بيع محرك البحث الخاص بها “بينج” لشركة آبل عام 2020.

وكان بينج سيحل محل جوجل كمحرك بحث افتراضي في أجهزة آبل في حال إتمام الصفقة.

وذكرت بلومبيرج أن مسؤولي مايكروسوفت التنفيذيين قد التقوا مع رئيس خدمات آبل “إيدي كو” من أجل التفاوض بشأن صفقة محتملة، لكن المحادثات كانت “استكشافية فقط” ولم تسفر عن أي تقدم.

وبحسب تقرير بلومبيرج، فإن آبل لم تمضِ في الصفقة بسبب الأموال التي تكسبها من جوجل نظير بقائه كمحرك بحث افتراضي في أجهزتها، ولأن آبل كانت قلقة من عدم قدرة بينج على منافسة جوجل في “الجودة والإمكانيات”.

ومن الجدير بالذكر أن محرك بحث جوجل هو محرك البحث الافتراضي في أجهزة آبل المختلفة منذ سنوات طويلة إثر اتفاق بين كلتا الشركتين.

وتحصل آبل على مبالغ طائلة من جوجل في المقابل، وقد قدرتها بعض التقارير بنحو 20 مليار دولار سنويًا تدفعها جوجل لآبل.

ويخضع الاتفاق بين آبل وجوجل للتدقيق حاليًا بسبب قضية مكافحة احتكار بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية، حيث تتخذ وزارة العدل من هيمنة جوجل على أجهزة آبل كدليل على ممارسات احتكارية في سوق محركات البحث.

ودافعت آبل عن وجود محرك بحث جوجل افتراضيًا في أجهزتها بقولها إنها لم تجد “بديلًا صالحًا” له.

ويمكن لمستخدمي أجهزة آبل دومًا تغيير محرك البحث الافتراضي إلى محركات أخرى مثل بينج وياهو و”دك دك جو”.

وحظي محرك بحث بينج بالكثير من الاهتمام خلال الفترة الماضية، بسبب تعاون مايكروسوفت مع شركة OpenAI، وإضافة الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي إليه.