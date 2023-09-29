بعد إنهاء الكثير سابقًا ... جوجل تقرر إنهاء خدمة جديدة

أعلنت شركة جوجل إنهاء برنامجها للسبورة البيضاء (جامبورد) Jamboard وذلك اعتبارًا من أواخر عام 2024 المقبل، ولكنها أيضًا أعلنت مرحلةً جديدةً من حلول هذه الفئة من البرامج التعاونية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن «المرحلة التالية» تتضمن توجيه المستخدمين نحو تطبيقات الطرف الثالث التي تدعم العمل مع خدمات الأعمال التابعة لها، مثل: جوجل ميت، ودرايف، والتقويم.

وأضافت جوجل أنها سوف تقدم الدعم لمساعدة العملاء الذين ينتقلون إلى استخدام أدوات السبورة البيضاء الأخرى، ومن ذلك: (فيج جام) FigJam، و(لوسيدسبارك) Lucidspark، و(ميرو) Miro.

وفقًا لمنشور جوجل، فقد أشارت تعليقات عملاء خدمتها للأعمال (وركسبيس) Workspace إلى أن حلول الطرف الثالث كانت أفضل بالنسبة لهم بفضل عروض المزايا، مثل: حجم مساحة الكتابة اللانهائي، وقوالب حالة الاستخدام، والتصويت، والمزيد.

لذا، بدلًا من مواصلة تطوير (جامبورد)، قررت جوجل التركيز في خدمات التعاون الأساسية في خدماتها المكتبية، مثل: المستندات Docs، وجداول البيانات Sheets، والعروض التقديمية Slides.

وقالت الشركة إن تطبيق (جامبورد) سوف يصل إلى خطوته الأولى للإلغاء التدريجي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وفي ذلك اليوم، سوف يصبح (جامبورد) تطبيقًا للقراءة فقط، ولن يتمكن المستخدمون بعدئذ من إنشاء محتوى جديد، أو تعديل المحتوى القديم على أي منصة.

وبعد ذلك، سيكون أمام المستخدمين حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لإجراء نسخ احتياطي لملفاتهم، وفي ذلك التاريخ، سوف تقطع جوجل الوصول وتبدأ حذف الملفات نهائيًا.

وتخطط جوجل لتوفير «مسارات واضحة» للاحتفاظ ببيانات برنامج (جامبورد) وترحيلها إلى خدمات: (فيج جام)، و(لوسيدسبارك)، و(ميرو) من خلال بضع نقرات فقط. وسوف تكون الموارد متاحة «قبل وقت طويل» من إنهاء (جامبورد) في أواخر عام 2024.

جدير بالذكر أيضًا أن جوجل أنهت شاشة العرض المخصصة لغرف الاجتماعات (جامبورد وايتبورد) Jamboard Whiteboard التي كانت تُباع بسعر 5,000 دولار أمريكي.

ولن تتلقى أجهزة (جامبورد وايتبورد) تحديثات البرامج اعتبارًا من 30 أيلول/ سبتمبر 2024، وسوف تنتهي اشتراكات الترخيص الخاصة بها في اليوم نفسه.

وقد تظل الشركات والمدارس التي لديها تجديد قادم مشتركةً حتى ذلك التاريخ بمبلغ تناسبي إذا كانت تفضل تأخير التحول إلى أجهزة أخرى لأطول مدة ممكنة. وسوف يصل جهاز (جامبورد وايتبورد) بمقاس 55 بوصة إلى نهاية العمر الافتراضي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.