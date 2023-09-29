هيئة المنافسة الفرنسية تداهم مكاتب إنفيديا

داهمت هيئة المنافسة الفرنسية هذا الأسبوع المكاتب المحلية لشركة إنفيديا، للاشتباه في تورطها في الممارسات المناهضة للمنافسة، وهو التدقيق التنظيمي الكبير الأول الذي تواجهه الشركة منذ صعودها لتصبح المورد الرئيسي لرقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية إنفيديا بالاسم، مع أنها أكدت تنفيذها مداهمة بسبب مخاوف بشأن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع صناعة بطاقات الرسوميات.

واستهدفت الهيئة الفرنسية إنفيديا على وجه التحديد، التي شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على رقائقها المستخدمة في الذكاء الاصطناعي ورسومات الحاسوب.

واشترت العديد من الشركات، ومنها مايكروسوفت و OpenAI، الآلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة.

وأدى هذا الطلب الهائل إلى تحقيق شركة إنفيديا لعائدات كبيرة، حيث أعلنت شركة صناعة الرقائق تحقيق إيرادات قياسية بلغت 13.51 مليار دولار في تقريرها الأخير، مما يمثل زيادة بنسبة 101 في المئة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وتجاوز تقييم الشركة لفترة وجيزة في شهر مايو علامة تريليون دولار نتيجة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يحدث هذا النوع من المداهمات في وقت مبكر من الصباح ويستمر لساعات، حيث تفتش السلطات مباني الشركة وتصادر المواد المادية والرقمية وتجري مقابلات مع الموظفين الذين يصلون للعمل.

وحصلت السلطات الفرنسية على موافقة أحد القضاة على المداهمة، وأشارت إلى أنها نفذت المداهمة بصفتها جزءًا من تدقيقها المتزايد على التكنولوجيا السحابية، وهو موضوع نشرت الوكالة في شهر يونيو دراسة سوقية عنه.

ولم تذكر الدراسة شركة إنفيديا على وجه التحديد، مع أنها أشارت إلى أن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يدفع نمو الطلب على الخدمات السحابية، ويجب على منظمي المنافسة التأكد من أن الشركات الكبرى لا تعيق ظهور الشركات الصغرى استنادًا إلى تقنيات السحابة الجديدة.

وأوضح البيان الصحفي للوكالة الفرنسية أن المداهمات المباغتة لا تفترض سابقًا وجود خرق للقانون، وهو أمر لا يمكن إثباته إلا من خلال التحقيق الكامل.

وتأتي المداهمة بعد تحقيق واسع في قطاع الحوسبة السحابية يوضح المخاوف من أن شركات الحوسبة السحابية قد تستخدم وصولها إلى القدرة الحاسوبية لاستبعاد المنافسين الأصغر.

وقدر المحللون في شهر يونيو أن إنفيديا قد تحصل في المستقبل على حصة سوقية في رقائق الذكاء الاصطناعي تزيد عن 90 في المئة، حيث تقدم إصدارات حديثة وقوية من الرقائق.