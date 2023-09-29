إطلاق متصفح فيفالدي لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

أعلنت شركة فيفالدي تكنولوجيز إطلاق متصفحها الخاص على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، الذي تطرحه كبديل لمتصفح سفاري الافتراضي.

ويأتي متصفح فيفالدي بكافة المزايا الأساسية الذي يتيحها في باقي المنصات، ومنها الاتصال السريع، ومبدل التبويبات، ومانع الإعلانات، والتزامن المشفر، وقوائم القراءة، كما يتيح بعض خيارات التخصيص مثل تغيير الأيقونة.

ويوفر متصفح فيفالدي واجهة مستخدم تشبه سطح المكتب، حيث يمكن للمستخدم رؤية التبويبات المفتوحة والتبديل بينها، حتى عندما يكون الهاتف في الوضع الأفقي، مع خيارات لإظهار أو إخفاء شريط التبويبات.

ويحمل متصفح فيفالدي أدوات مدمجة لمنع الإعلانات والمتعقبات، وعند التنصيب يمكن للمستخدم اختيار منع الإعلانات، أو المتعقبات، أو كلاهما، أو السماح بهما.

ويتيح المتصفح إمكانية مزامنة التبويبات والمفضلة وغيرها من البيانات عبر أجهزة الحاسوب وأجهزة المحمول على نحو مشفر، كما يتيح تبديل محرك البحث الافتراضي وفقًا لتفضيلات المستخدم.

ويسمح المتصفح للمستخدمين بتدوين الملاحظات من خلال أداة مدمجة، وحفظ الصفحات للرجوع إليها لاحقًا من خلال خاصية قوائم القراءة. ويمكن الاستفادة من كافة مزايا وخيارات المتصفح على هواتف آيفون، كما أنه يحمل واجهة مخصصة للعمل على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مثل أجهزة آيباد.

ومن الجدير بالذكر أن المتصفح يعمل على أجهزة الحاسوب المختلفة بأنظمة ويندوز وماك ولينكس بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة بنظام أندرويد، وهو مبني على مشروع كروميوم المفتوح المصدر من جوجل، ويمكن تحميله مجانًا على كافة الأجهزة.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد تحميل متصفح فيفالدي مجانًا من خلال متجر آب ستور.