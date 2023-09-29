أمازون تعلن التوفر العام لخدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي Bedrock

أعلنت أمازون يوم الخميس التوفر العام لـ (بدروك) Bedrock، وهي خدمتها التي توفر مجموعة مختارة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من الشركة نفسها وشركاء الطرف الثالث من خلال واجهة برمجة التطبيقات.

وتتيح (بدروك)، التي كُشف عنها مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، لعملاء خدمة أمازون للحوسبة السحابية AWS إنشاء تطبيقات فوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها ببياناتهم الخاصة.

ومن خلال الاستفادة من هذه النماذج، يمكن للعلامات التجارية والمطورين أيضًا إنشاء «وكلاء» للذكاء الاصطناعي يقومون تلقائيًا بتنفيذ مهام، مثل: حجوزات السفر، وإدارة المخزون، ومعالجة مطالبات التأمين.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية إن (بدروك) سوف تدعم في الأسابيع المقبلة نموذج اللغة الكبير المفتوح المصدر من ميتا (لاما 2) Llama 2، ليُضاف إلى النماذج من شركات الذكاء الاصطناعي، مثل: (أي آي21 لابز) AI21 Labs، و(أنثروبيك) Anthropic، و(كوهير) Cohere، و(ستابيليتي أي آي) Stability AI.

وتدعي أمازون أن (بدروك) ستكون أول «خدمة مدارة بالكامل للذكاء الاصطناعي التوليدي» تُقدِّم نموذج اللغة (لاما 2)، وتحديدًا الإصدارين اللذين يحتويان 13 مليار عامل متغير، و70 مليار عامل متغير.

يُشار إلى أن العوامل المتغيرة هي أجزاء النموذج المستفادة من بيانات التدريب التاريخية، وتحدد بصورة أساسية مهارة النموذج في حل مشكلة ما، مثل: إنشاء نص.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن (لاما 2) متاح على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى المستضافة على السحابة منذ مدة، ومن ذلك: (فيرتكس أي آي) Vertex AI من جوجل.

ويمكن مقارنة (بدروك) من نواحٍ عديدة بمنصة (فيرتيكس أي آي)، التي تقدم مكتبتها الخاصة من نماذج الطرف الأول والثالث القابلة للضبط، التي يمكن للعملاء البناء عليها لإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي.

ولكن (سوامي سيفاسوبرامانيان)، نائب الرئيس لشؤون البيانات والذكاء الاصطناعي في AWS يقول إن (بدروك) تتمتع بمزية تجعله يؤدي دورًا أفضل مع خدمات الحوسبة السحابية الحالية، مثل: AWS PrivateLink لإنشاء اتصال آمن بين (بدروك) والسحابة الافتراضية الخاصة للشركة.

وقال (سيفاسوبرامانيان): «على مدى العام الماضي، أدى انتشار البيانات، والوصول إلى الحوسبة القابلة للتطوير، والتقدم في التعلم الآلي إلى زيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أثار أفكارًا جديدة قد تُحوِّل صناعات بأكملها، وتعيد تصور كيفية إنجاز العمل».

وفي خبر ذي صلة، أعلنت أمازون يوم الخميس أيضًا طرح (تيتان إمبدينجز) Titan Embeddings، وهو نموذج الطرف الأول الذي يحول النص إلى تمثيلات رقمية تُسمّى التضمينات لتشغيل تطبيقات البحث والتخصيص.

ويدعم نموذج Titan Embeddings نحو 25 لغة وأجزاء من النص، أو مستندات كاملة، يصل طولها إلى 8,192 رمزًا (أي ما يعادل 6,000 كلمة تقريبًا)، وذلك على قدم المساواة مع أحدث نماذج التضمين من شركة (أوبن أي آي).