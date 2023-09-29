آبل تكثّف أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعمل شركة آبل على توظيف المزيد من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك.

وأكد كوك أن شركته تكثف أبحاثها بنشاط في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأشار كوك أن آبل ستزيد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والمملكة المتحدة خلال الآونة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل في عدد من خدماتها، مثل خاصية اكتشاف السقوط، واكتشاف التصادم، بالإضافة إلى خاصية التصحيح التلقائي التنبؤي في نظام iOS 17، الذي صدر حديثًا لكافة المستخدمين.

وذكرت تقارير سابقة أن آبل تنفق يوميًا ملايين الدولارات على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بنظام روبوتات المحادثات، وأن لديها بالفعل أداة يطلق عليها مهندسو الشركة “AppleGPT” لمنافسة روبوت ChatGPT من OpenAI، لكنها ما زالت تُستخدم داخل الشركة فقط.

وتأتي خطة آبل لتوظيف المزيد من الموظفين خلافًا لما تفعله باقي الشركات التقنية التي تفصل موظفيها تقليلًا للنفقات مع تراجع الاقتصاد العالمي.

ويزور كوك حاليًا المملكة المتحدة بعد رحلاته إلى العديد من البلدان الأخرى في أوروبا خلال الأيام الأخيرة.

وتطول آبل انتقادات واسعة نتيجة لتخلفها في مجال الذكاء الاصطناعي عن المنافسين، مثل جوجل التي تمتلك الكثير من مشاريع الذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت التي تجمعها شراكة قوية مع OpenAI التي تقف خلف روبوت ChatGPT.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها خلال عام 2024 المقبل.