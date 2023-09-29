آبل تحدث موقع آيكلاود مع مزايا iOS 17 و macOS Sonoma

وجهت آبل اهتمامها إلى موقع آيكلاود الإلكتروني بعد إطلاق iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma، حيث أضافت تغييرات في التصميم وبعض المزايا الجديدة التي جاءت في التحديثات البرمجية.

وطرحت الشركة الموقع الإلكتروني المعاد تصميمه مع المزيد من الوظائف، مثل دعم إشعارات المتصفح للبريد والتقويم عبر جهاز الحاسوب، والصفحة الرئيسية القابلة للتخصيص مع إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة، وعرض الصور بصفتها شرائح.

وأعادت آبل في العام الماضي تصميم الموقع الإلكتروني مع دعم أدوات النظرة السريعة للاطلاع على المعلومات من تطبيقات، مثل الملاحظات أو الصفحات.

ويتيح تحديث هذا العام اتخاذ إجراء مباشرةً من الصفحة الرئيسية، مثل تنزيل الملف، أو حذف رسالة البريد الإلكتروني، أو وضع علامة عليها بصفتها غير مقروءة، أو وضع علامة على مهمة من التذكيرات.

ويدعم موقع آيكلاود الإلكتروني الجديد أيضًا إشعارات المتصفح عبر أجهزة الحواسيب للأحداث، مثل رسائل البريد الإلكتروني عبر آيكلاود أو إضافة دعوات الأحداث إلى التقويم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدراج روابط لملاحظة واحدة في ملاحظة أخرى، بالطريقة نفسها المتبعة ضمن iOS 17.

وحدثت الشركة تجربة آيكلاود درايف من خلال عرض قائمة جديد مع طريقة لرؤية معاينة الملف قبل تنزيله، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على شريط المسافة بعد تحديد الملف.

وإلى جانب ذلك، يتيح التحديث للمستخدمين إنشاء عنوان بريد إلكتروني عبر آيكلاود مباشرة من الويب وإجراء عملية التراجع عن الإرسال أيضًا.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا إرفاق الملفات والصور مباشرة من آيكلاود درايف أو أدراج الصور مباشرة من واجهة الويب.

وحصل تطبيق الويب الصور أيضًا على ترقية مع دعم الذكريات وعرض الشرائح.

ويمكن لمستخدمي آيكلاود العاديين استخدام الموقع الإلكتروني هذا بصفته تطبيق ويب عبر نظام التشغيل macOS Sonoma، الذي طرحته الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع للمستخدمين.

وأعلنت آبل في وقت سابق من هذا الشهر خلال حدث Wanderlust أيضًا مستويين جديدين لخدمة آيكلاود بلس بسعة تخزين 6 تيرابايت بسعر اشتراك شهري 30 دولارًا وبسعة تخزين 12 تيرابايت بسعر اشتراك شهري 60 دولارًا.

ويعد موقع آيكلاود الإلكتروني مفيدًا للمستخدمين الراغبين بالوصول إلى البيانات الشخصية عبر أجهزة ماك أو أجهزة ويندوز دون تسجيل الدخول على مستوى النظام.