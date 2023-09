ChatGPT يتيح لمستخدميه تصفح الويب في الوقت الفعلي … عاجل

قالت شركة (أوبن أي آي) OpenAI يوم الأربعاء إن روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT أصبح قادرًا على البحث في الإنترنت في الوقت الفعلي لتقديم إجابات مأخوذة من المصادر «الحالية والموثوقة» عن أسئلة المستخدمين.

وأوضحت الشركة الناشئة التي تدعمها بقوة عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، إن الميزة الجديدة المسماة (تصفح مع بينج) Browse with Bing، متاحة في الوقت الحالي فقط لأولئك الذين لديهم اشتراكي (بلس) Plus و(إنتربرايس) Interprise ، ولكنها سوف تُطرح «للمستخدمين جميعهم قريبًا».

ويمكن لروبوت الدردشة (بينج شات) Bing Chat التابع لشركة مايكروسوفت تقديم معلومات مباشرةً من الويب، وذلك في نظام ويندوز، وفي متصفح إيدج، وفي المكونات الإضافية لمتصفحات الطرف الثالث، كما يمكن لروبوت الدردشة (بارد) التابع لشركة جوجل فعل الأمر ذاته في متصفح كروم، والمتصفحات الأخرى.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

