ميتا تكشف عن الجيل الجديد من نظارتها الذكية .. عاجل

أعلنت شركة ميتا خلال فعاليات حدث Meta Connect 2023 الجيل الجديد من نظارتها الذكية المسمى Ray-Ban Meta Smart Glasses، وهي متاحة الآن للطلب الأولي، على أن تصل إلى المستخدمين 17 أكتوبر بسعر يبدأ من 300 دولار.

وتهدف النظارات الجديدة إلى استبدال سماعات الرأس بفضل تضمنها نظامًا صوتيًا شخصيًا مماثلًا للنظام الصوتي لنظارات أمازون الذكية Echo Frames، حيث تشغل الموسيقى مع السعي للتأكد من أنك وحدك تستطيع سماعها.

وحصل نظام الميكروفون على ترقية، حيث تتضمن النظارة خمسة ميكروفونات، ومنها واحد في جسر الأنف، مما يجعل مكالماتك وأوامرك الصوتية واضحة.

كما تتضمن النظارة الذكية عدسات كاميرا صغيرة في كل ذراع، حيث تلتقط هذه الكاميرات صورًا بدقة 12 ميجابكسل ومقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل.

ويمكنك تخزين نحو 500 صورة و100 مقطع فيديو مدته 30 ثانية قبل ملء سعة التخزين الداخلية البالغة 32 جيجابايت، ويتزامن كل شيء من خلال تطبيق Meta View، الذي يتيح لك مشاركة أي شيء تلتقطه بسرعة عبر منصات ميتا.

وبالإضافة إلى التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالكاميرا، يمكنك الآن أيضًا بدء البث المباشر عبر فيسبوك أو إنستاجرام ببضع نقرات على ذراع النظارة، ويومض ضوء أبيض حول العدسة للإشارة إلى أنك تسجل.

ويمكنك رؤية التعليقات في المعاينة، أو النقر بشكل مستمر على جانب النظارة لسماع التعليقات بصوت عالٍ والتفاعل مع المجتمع.

وتؤدي إضافة البث المباشر إلى تفاقم الكثير من أسئلة الخصوصية الخطيرة للمنتج، كما أن البث المباشر يمثل محاولة ميتا للإجابة على السؤال المتعلق بالفوائد المنتظرة من النظارات الذكية.

وبحسب ما ورد كافحت شركة ميتا لإبقاء المستخدمين مهتمين بارتداء نظاراتها الذكية السابقة، حيث تخلى أكثر من 90 في المئة من المشترين عن استخدام أجهزتهم. وتعرض ميتا النظارة الذكية بصفتها أداة إبداعية، بحيث يمكنك الطهي أو العزف أو القيام بأي نشاط بكلتا يديك أثناء التسجيل.

وأضافت ميتا مساعد المحادثة الذكي Meta AI للنظارات الذكية مع تحسينه للحصول على تجربة دون استخدام اليدين أثناء التنقل. ويمكنك قول “Hey Meta” للتفاعل مع Meta AI للحصول على المعلومات والتحكم في المزايا باستخدام صوتك. وتتوفر مزايا Meta AI في الولايات المتحدة في النسخة التجريبية عند الإطلاق فقط.

وصممت ميتا وراي بان النظارات الذكية بمجموعة من الألوان الجديدة، مع خيارات العدسات المتعددة، وابتكرت الشركتان نمطًا جديدًا مستديرًا يسمى Headliner بالإضافة إلى النمط الكلاسيكي Wayfarer.

وقللت الشركة وزن النظارة وقلصت حجمها، مما يجعلها خفيفة الوزن ومريحة، وهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX4. كما حسنت الشركة لوحة اللمس وأضافت الرموز الصوتية التفاعلية حتى تستجيب النظارات بشكل أسرع وأكثر موثوقية لأوامرك.

ويشغل معالج Snapdragon AR1 Gen 1 النظارة الذكية، وتشير ميتا إلى أن البطارية داخل النظارات الذكية يجب أن تدوم ما بين أربع ساعات إلى ست ساعات من الاستخدام النشط. وتأتي النظارات مع علبة الشحن المعاد تصميمها، التي توفر ثماني شحنات إضافية بإجمالي 36 ساعة من الاستخدام.