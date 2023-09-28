ميتا تسمح قريبًا بحذف حساب ثردز بشكل منفصل عن إنستاجرام

تستعد شركة ميتا لطرح خيار جديد في شهر ديسمبر يسمح بحذف ثردز بشكل منفصل عن حساب إنستاجرام.

وواجهت الشركة بعد إطلاقها في شهر يوليو شبكتها الاجتماعية المستندة إلى الرسائل النصية ثردز انتقادات لأنه لم تكن هناك طريقة للمستخدمين لحذف حساب ثردز دون حذف حساب إنستاجرام.

وقال ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية للمنتج في ميتا: “تطور الشركة الآن ميزة تطرحها بحلول شهر ديسمبر تسمح بحذف الحساب ضمن تطبيق ثردز”.

وأوضح بروتي أن الشركة أجرت العديد من النقاشات حول كيفية التعامل مع طلبات الحذف، وذلك بالنظر إلى أن ثردز مرتبط بإنستاجرام.

وذكر أنه كان من الصعب تقنيًا فصل هذين الحسابين عند الإطلاق، لذلك طرحت الشركة أدوات، مثل إلغاء تنشيط الحساب أو جعله خاص.

وقال بروتي: “كان من الصعب للغاية من الناحية التقنية السماح بحذف حساب ثردز بشكل منفصل دون حذف حساب إنستاجرام العام، لذلك أولينا اهتمامًا خاصًا لضمان استمرار المستخدم في ممارسة حق الحذف عن طريق إلغاء تنشيط الحساب لإخفاء كل المحتوى، أو جعل الحساب خاصًا أو حذف المنشورات الفردية”.

وأوضح أن الشركة تعمل على إدماج ثردز مع Fediverse، وهي عبارة عن مجموعة من الشبكات الاجتماعية المستضافة بشكل مستقل وتتواصل مع بعضها بعضًا. وتحاول الشركة تصحيح بعض الأخطاء، ومنها مشكلة انتقال منشور ثردز إلى خادم آخر ومن ثم يحذفه المؤلف الأصلي، مع بقائه ضمن الخادم الثانوي.

ووصل ثردز بعد إطلاقه في شهر يوليو إلى 100 مليون تسجيل، ومع ذلك، تضاءلت خلال الأشهر القليلة الماضية شعبية المنصة. وقدمت الشركة الكثير من المزايا المرغوبة، مثل الخلاصة وتطبيق الويب والبحث عن النص الكامل، ومع ذلك لم يحقق مستوى المشاركة آمال ميتا.

وقال آدم موسيري، رئيس التطبيق: “نحتاج إلى طرح توصيات فضلى للحسابات، وجعل المراسلة سهلة وإنشاء زر تعديل للمشاركات”.

وأشار تحليل نشرته شركة الأبحاث Insider Intelligence إلى أن ثردز لديه 23.7 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، ويحتل حاليًا مرتبة أقل من إكس وريديت من حيث قاعدة المستخدمين.