ميتا تجلب الذكاء الاصطناعي إلى واتساب وماسنجر
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ميتا تجلب الذكاء الاصطناعي إلى واتساب وماسنجر

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أعلنت شركة ميتا بدء اختبار روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في عدد من خدماتها، مثل واتساب وماسنجر وإنستاجرام.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن الشركة تختبر إدماج مساعد شخصي ذكي في خدمات المراسلة الفورية لديها.

وعرضت ميتا خلال مؤتمرها الأخير Connect 2023 آلية إدماج روبوتات الدردشة التي تعمل بناءً على نماذج الذكاء الاصطناعي في واتساب وماسنجر، وتبدو تجربة الاستخدام قريبة من الأدوات المشابهة المتاحة حاليًا، حيث ستوفر تلك الروبوتات إمكانية الإجابة عن الأسئلة المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في بعض المهام، مثل التخطيط لرحلة.

وسيتيح المساعد الشخصي من ميتا إمكانية توليد الصور، مثل أداة Midjourney ونموذج DALL-E من شركة OpenAI.

وتعتمد الأدوات الجديدة من ميتا على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، الذي يُعرف اختصارًا باسم Llama 2.

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وقالت ميتا إنها ستتيح روبوتات الدردشة في خدماتها المختلفة بشكل مجاني لكافة المستخدمين، وستوفر عددًا من الروبوتات المخصصة لشخصيات مشهورة، ومهام محددة، مثل مساعد السفر الذكي.

وقالت ميتا إنها لم تدرب مساعدها الشخصي الذكي على بيانات المستخدمين المتاحة في فيسبوك وإنستاجرام، إلا أن ذلك قد يحدث خلال الفترة المقبلة مع توفر تلك الأدوات للمستخدمين.

وكانت منصات أخرى مثل سناب شات قد أضافت لمستخدميها إمكانية استخدام مساعد شخصي ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو روبوت My AI الذي أتاحته المنصة استنادًا إلى نموذج GPT-4 من شركة OpenAI، وهو النموذج نفسه الذي يقف وراء روبوت ChatGPT الشهير.

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