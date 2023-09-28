تُعد كل من سماعتي Pixel Buds Pro و Jabra Elite 10 من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وكلتا السماعتين تحتويان على العديد من المزايا الممتازة، وأبرزها: الصوت الواضح والنقي، ومزية إلغاء الضوضاء (ANC) وعمر البطارية الطويل. لكن أي السماعتين مناسبة لك؟

لمساعدتك في الاختيار، إليك مقارنة بين سماعتي Pixel Buds Pro و Jabra Elite 10:

التصميم:

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Jabra Elite 10 بالتصميم الجميل والأنيق، وتأتي مع سدادة أذن مصنوعة من السليكون لزيادة الراحة أثناء الاستماع.

تتميز هذه السماعات بأنها مقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP57، بحيث تتحمل التعرض للعرق أثناء ممارسة الرياضة، وتتحمل أيضًا التعرض للأمطار. وتأتي مع أربعة سدادات للأذن مختلفة الحجم، يمكنك اختيار الحجم المناسب لأذنك لضمان التمتع بتجربة استماع ممتازة.

وفيما يتعلق بالألوان، تأتي سماعات Jabra Elite 10 بخمسة ألوان مميزة، وهي: لون الكاكاو (Cocoa)، والكريمي (Cream)، والأسود اللامع (Gloss Black)، والأسود غير اللامع (Matte Black)، والتيتانيوم الأسود (Titanium Black).

أما سماعات Pixel buds pro فهي تتمتع بتصميم أنيق، ولها غطاء ملون يظهر فوق جسم السماعة الذي يأتي باللون الأسود، وتأتي مع علبة شحن تشبه كبسولة دواء، وتتميز هذه السماعات بأنها مريحة وتبقى ثابتة في الأذن، وهي خفيفة الوزن، إذ تزن 6.2 جرامات.

تتوفر سماعات Pixel buds pro بأربعة ألوان مختلفة، وهي: الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي، ويكون جسم السماعة أسود لكن الغطاء الخارجي ملون، ويظهر عليه شعار شركة جوجل (G).

تتمتع سماعات جوجل بتصنيف IPX4 لمقاومة العرق، وتأتي مع سدادات أذن بثلاثة مقاسات مختلفة لاختيار المقاس الأنسب لحجم أذنك.

الأداء وجودة الصوت:

تقدم سماعات الأذن Jabra Elite 10 صوتًا واضحًا ونقيًا أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة، وأثناء إجراء المكالمات، كما تدعم مزية Dolby Atmos مع خاصية تتبع الرأس Head Tracking، وهذه المزية تساعد في تعزيز تجربة الاستماع والتمتع بتجربة صوتية غامرة.

تعمل سماعات الأذن Elite 10 من Jabra بسلاسة مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد والأجهزة التي تعمل بنظام iOS، ويتوفر تطبيق +Jabra Sound الخاص بها للتحكم في الإعدادات وتفضيلات الصوت لتتمكن من تخصيص بعض الإعدادات الخاصة بالسماعات بالطريقة التي ترغب فيها.

وفيما يتعلق بمزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، فإن هذه السماعات تدعم هذه المزية مما يساعد في عزل أي ضوضاء محيطة بك يمكن أن تؤثر في وضوح الصوت، وهذا بدوره يُحسّن جودة الصوت الخارج من السماعة ويجعله أكثر وضوحًا. وإذا أردت الاستمرار في سماع الأصوات من حولك أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية فيمكنك تفعيل مزية HearThrough بدلًا من مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

تدعم سماعات الأذن Elite 10 أيضًا مزية (الاقتران السريع من جوجل) Google Fast Pair والاتصال المتعدد النقاط.

أما سماعات Pixel Buds Pro فهي تتمتع أيضًا بصوت واضح وعالي الجودة أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة وعند إجراء المكالمات، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

يمكن لسماعات جوجل قمع الضوضاء المنخفضة التردد، ولكن الأصوات العالية جدًا لا تُحجب بشكل تام، وقد تتمكن من سماع بعض الضجيج البسيط في بعض الأحيان.

من ناحية أخرى، تأتي سماعات Pixel Buds Pro مع وضع الشفافية، وعند تفعيله ستبدو الأصوات من حولك طبيعية، ولا يوجد طنين أو تشويش.

أما فيما يتعلق بالتطبيق الخاص بالسماعات، فتأتي هواتف Pixel مع دعم مدمج لسماعات Pixel Buds Pro، ولكن سيحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد الأخرى إلى تثبيت تطبيق Pixel Buds، لاختبار ملاءمة سدادات الأذن وإجراء بعض التخصيصات وتحديثات البرامج.

عمر البطارية:

تعمل سماعات الأذن Elite 10 لمدة تصل إلى ست ساعات مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وثماني ساعات بدون تشغيلها. ويمتد عمر البطارية مع علبة الشحن إلى 27 ساعة مع تفعيل مزية ANC و 36 ساعة بدون تفعيلها. ويمكن شحن العلبة سلكيًا باستخدام كابل من نوع USB-C أو شحنها لاسلكيًا.

أما سماعات Pixel Buds Pro فهي تستمر بالعمل لمدة سبع ساعات مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، و11 ساعة بدون تشغيلها. ويمتد عمر البطارية مع علبة الشحن إلى 20 ساعة مع تفعيل مزية ANC و 31 ساعة بدون تفعيلها. ويمكن شحن العلبة سلكيًا باستخدام كابل من نوع USB-C أو شحنها لاسلكيًا.

السعر:

تُباع سماعات الأذن Elite 10 من Jabra بسعر 899 ريالًا سعوديًا، وتتوفر بخمسة ألوان، هي: لون الكاكاو (Cocoa)، والكريمي (Cream)، والأسود اللامع (Gloss Black)، والأسود غير اللامع (Matte Black)، والتيتانيوم الأسود (Titanium Black).

أما سماعات جوجل (Pixel Buds Pro) فهي تُباع بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا، وتتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي، ويكون جسم السماعة أسود لكن الغطاء الخارجي ملون.

أي السماعتين هي المناسبة لك؟

تُعدّ سماعات Pixel Buds Pro مناسبة لمعظم مستخدمي أجهزة أندرويد الذين يتطلعون إلى إنفاق 200 دولار للحصول على سماعات أذن لاسلكية جديدة بمواصفات جيدة، وتتوافق مع هواتفهم بسلاسة، وتقدم صوت واضح ونقي، مع سهولة الوصول إلى مساعد جوجل.

من ناحية أخرى، تتفوق سماعات Jabra Elite 10 على سماعات جوجل فيما يتعلق بمقاومة الماء، وعمر البطارية الإجمالي، وسعرها قريب من سعر سماعة جوجل، كما أن الصوت فيها واضح ونقي، وتصميمها أجمل، فإذا كنت تبحث عن سماعات مقاومة للماء بحيث تتحمل العرق الكثيف أثناء ممارسة الرياضة، وعمر بطاريتها أطول فستكون سماعات Jabra Elite 10 هي المناسبة لك.