تُعد 2 Apple Watch Ultra هي الساعة الذكية الأقوى والأحدث من آبل، وتأتي مع تحديثات مميزة مقارنةً بالطراز السابق. من ناحية أخرى، هناك ساعة Galaxy Watch6 Classic وهي الساعة الذكية الأحدث من سامسونج.

كلتا الساعتين تتمتعان بمزايا قوية، وتصميم جذاب وأداء قوي، فإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية جديدة بمواصفات عالية، فستفكر في شراء واحدة منهما، ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي مقارنة بين ساعتي 2 Apple Watch Ultra و Galaxy Watch6 Classic:

التصميم:

تأتي ساعة Apple Watch Ultra 2 بتصميم مشابه كثيرًا لتصميم الطراز السابق، وتتميز بشاشة مستطيلة إلى حد ما، وتحتوي على تاج دوار وزر في الجهة اليُمنى، مع مكبر صوت وزر الإجراءات في الجهة اليُسرى.

يبرز الإطار المصنوع من التيتانيوم قليلًا لحماية الشاشة، وتتوفر هذه الساعة بلون واحد فقط هو لون التيتانيوم، وتتوفر معها ثلاثة أشكال مختلفة من السوار، كل منها مناسب لنشاط معين، إذ يمكنك اختيار سوار (Outdoor Loop) المناسب للمشي لمسافات طويلة، أو سوار Trail Loop المناسب للأنشطة الخارجية المختلفة، وسوار Ocean Band للسباحة والغوص، ويأتي كل سوار بثلاثة ألوان مختلفة.

أما بالنسبة إلى ساعة Galaxy Watch6 Classic من سامسونج فهي تأتي بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الطراز السابق، مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشاشة مغطاة بالكريستال الياقوتي وكذلك الجهة السفلية، مما يحمي الشاشة والعديد من أجهزة الاستشعار الموجودة في الأسفل، ويتميز الكريستال الياقوتي بأنه مقاوم للخدش.

تحتوي هذه الساعة على إطار مادي دوار يحيط بالشاشة، يمكنك استخدامه للتنقل بين التطبيقات والعناصر المختلفة في الساعة بسهولة، وفي الجهة اليُمنى ستجد زرين يمكن استخدامهما للقيام بمهام مختلفة.

تتوفر هذه الساعة باللون الأسود أو الفضي، ويمكنك الاختيار من سبعة أشكال مختلفة من السوار، ولكل سوار تتوفر خيارات ألوان متعددة.

الشاشة:

تتوفر ساعة Galaxy Watch6 Classic بحجمين، هما: 43 ملم و 47 ملم، وتضم الساعة ذات مقاس 43 ملم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسلًا، أما الطراز ذو مقاس 47 ملم فهو يأتي مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

أما ساعة Apple Watch Ultra 2 فهي تضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) بمقاس 1.92 بوصة، وبدقة 410 × 502 بكسلًا، وتصل درجة السطوع القصوى للشاشة إلى 3000 شمعة/ المتر المربع بفضل بنية الشاشة الجديدة المتقدمة، وهي بذلك تزيد بنسبة 50% عن الجيل الأول من Apple Watch Ultra، وتعد أكثر شاشة سطوعًا على الإطلاق من آبل.

الأداء:

تعمل ساعة Galaxy Watch6 Classic بمعالج (Exynos W930) الثنائي النوى وبتردد 1.4 جيجاهرتز. وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وتعمل بنظام Wear OS 4 الذي يُعد أحدث إصدار لنظام التشغيل Wear OS الذي يَعِد بعمر بطارية أفضل وأداء أكثر سلاسة، وذلك بفضل التحسينات التي أضافتها جوجل إلى هذا النظام.

وتضم ساعة Galaxy Watch6 Classic واجهة المستخدم One UI 5 Watch من سامسونج، وهي أحدث واجهة من سامسونج، وتحتوي على العديد من المزايا والتحسينات الجديدة لتقديم تجربة استخدام أفضل.

تحتوي هذه الساعة على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وهي: BMI (مؤشر كتلة الجسم) ومعدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم، ومؤشر عدم انتظام ضربات القلب، الذي سينبهك إذا اكتشفت الساعة أي تغيرات غير طبيعية في معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم.

أما ساعة Apple Watch Ultra 2 فهي تعمل بشريحة S9 الجديدة كليًا بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP). وتقدم هذه الشريحة الأكثر كفاءة من آبل تحسينات على مستوى النظام بالكامل ومزايا جديدة تمامًا، تشمل حركة الضغط بأصابعك مرتين الجديدة لتنفيذ الاجراءات بسرعة، ومزية Siri في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان. كما تتميز ساعة Apple Watch Ultra 2 بمحرك عصبي رباعي النوى يمكنه معالجة المهام أسرع مرتين مقارنة بطراز Apple Watch Ultra السابق.

تعمل هذه الساعة بنظام watchOS 10، وهو تحديث يشمل العديد من المزايا الجديدة ومنها ما يلي:

توفير طريقة جديدة لعرض المعلومات بسرعة باستخدام تطبيقات مُعاد تصميمها.

واجهات جديدة مبهجة للساعة، وتشمل هذه الواجهات: Snoopy، ولوح الألوان، وشمسية بعقارب، وكرة أرضية بعلامة Nike.

تمارين ركوب الدراجة التي يمكن أن تظهر كنشاط مباشر في هاتف آيفون ويمكن عرضها بملء الشاشة عند النقر عليها.

تطبيق البوصلة المحدّث الذي يعرض الارتفاع الحالي لحظيًا.

الخرائط الطبوغرافية الجديدة في تطبيق الخرائط التي تعرض تفاصيل إضافية ومعلومات هامة عن المناطق.

أدوات إضافية لدعم الصحة النفسية.

البطارية والشحن:

تضم الساعة ذات المقاس الصغير من طراز Galaxy Watch6 Classic بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة. أما ذات المقاس الأكبر فهي تضم بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. وبالنسبة إلى عمر البطارية، فهذه الساعة تستمر بالعمل لمدة 30 ساعة مع تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (always-on display)، و40 ساعة بدون تفعيلها، وكل ثماني دقائق من الشحن السريع توفر ثماني ساعات من الاستخدام.

أما بالنسبة إلى ساعة Apple Watch Ultra 2 فهي تحتوي على بطارية تبلغ سعتها 542 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 72 ساعة.

السعر:

يبدأ سعر ساعة Watch6 Classic من 1390 ريالًا سعوديًا. أما ساعة Apple Watch Ultra 2 فيبدأ سعرها من 799 دولارًا.

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار بينهما على عامل أساسي واحد وهو النظام الذي يعمل به الهاتف الذي تود إقران الساعة معه، فساعة Apple Watch Ultra 2 تعمل فقط مع هواتف آيفون، ولا تعمل ساعة Galaxy Watch6 Classic إلا مع هواتف أندرويد.