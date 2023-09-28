مايكروسوفت تبدأ جلب الذكاء الاصطناعي إلى الرسام

بدأت شركة مايكروسوفت طرح أداة برنامج (الرسام) Paint الجديدة القادرة على إنشاء الصور باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي (دال-إي) DALL-E من شركة (أوبن أي آي) OpenAI الذي يحول النص إلى صورة، للمشتركين في برنامجها التجريبي (ويندوز إنسايدرز) Windows Insiders في قناتي المطورين: Dev، و Canary.

وعلى غرار DALL-E، سوف تسمح أداء (بينت كوكريتر) Paint Cocreator الجديدة للمستخدمين بإنشاء صور رقمية بسرعة باستخدام مطالبات نصية مخصصة.

وقال (ديف جروتشوكي)، مدير المنتجات الرئيس لتطبيقات (ويندوز إنبوكس) Windows Inbox: «مع هذا التحديث، نحن متحمسون لتقديم Paint Cocreator، وهي تجربة جديدة يدعمها الذكاء الاصطناعي مع (نموذج) DALL-E، التي تساعدك على إنشاء عمل فني مذهل في (الرسام) من خلال وصف ما ترغب في إنشائه ببضع كلمات».

وأضاف (جروتشوكي): «يمكنك اختيار نمط فني، وعند النقر فوق «إنشاء»، سوف تقوم Paint Cocreator بإنشاء ثلاثة أشكال مختلفة من العمل الفني لتختار من بينها».

وسوف تكون هذه الميزة متاحة فقط لأولئك الذين ينضمون إلى قائمة الانتظار بعد تثبيت الإصدار 11.2309.20.0 وما بعده من برنامج (الرسام)، وذلك في عملية مشابهة جدًا لعملية طرح روبوت الدردشة في محرك البحث (بينج) Bing.

وسوف يُخطر الأشخاص المقبولين في معاينة Cocreator عبر البريد الإلكتروني وسيحصلون على 50 نقطة مجانية لبدء اختباره.

وقال (جروتشوكي): «سوف نطرح إمكانية الوصول ببطء في البداية، لذلك عندما تحصل على التحديث، يجب عليك أولاً الانضمام إلى قائمة الانتظار عن طريق تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك والنقر على زر Cocreator الجديد في شريط الأدوات».

وضمّنت مايكروسوفت أيضًا تصفية المحتوى وأدوات حماية متنوعة في أداة Paint Cocreator لمنع محاولات إنشاء صور ضارة، أو مسيئة، أو غير مناسبة تلقائيًا.

وأضاف (جروتشوكي): «لقد بدأنا طرح هذه التجارب، لذا قد لا تكون متاحة لجميع المشتركين في برنامج ويندوز التجريبي عبر قناتي Dev وCanary حتى الآن، حيث نخطط لمراقبة التعليقات ومعرفة كيفية وصولها قبل نشرها للجميع».

ويُعد هذا جزءًا من حملة أوسع لإدماج المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إذ تختبر مايكروسوفت أيضًا دعم أداة إزالة الخلفية الجديدة في إصدار (ويندوز 11 إنسادير) Windows 11 Insider التجريبي للمساعدة في إزالة خلفية الصورة بنقرة واحدة بالفأرة.

وبدأت الشركة أيضًا تقديم الدعم للطبقات وشفافية الصورة، وذلك بدءًا من الإصدار ذي الرقم 11.2308.18.0 وما بعده من برنامج الرسام.

يُشار إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية أصدرت يوم الثلاثاء التحديث الرئيس المسمى Moment 4 أو 22H2 من نظام التشغيل ويندوز 11، وذلك مع أكثر من 150 ميزة جديدة، ومن ذلك: المساعد الذكي (مايكروسوفت كوبايلت) Microsoft Copilot، وإصداران يعملان بالذكاء الاصطناعي من برنامج تحرير الفيديو (كليب تشامب) ClipChamp، وأداة التقاط الصور Snipping.

ويضيف هذا التحديث الرئيس لنظام التشغيل ويندوز 11 أيضًا لوحة معلومات جديدة لإدارة مفاتيح المرور لمساعدة المستخدمين على عدم استخدام كلمات مرور وأدوات لتقليل الهجوم على أجهزتهم.