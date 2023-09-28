كاسبرسكي: تهديدات الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط تسجل ارتفاعًا في الربع الثاني من 2023

أصدرت شركة كاسبرسكي تقريرًا جديدًا حول آليات التهديدات الإلكترونية المنتشرة عبر الأجهزة المحمولة في الربع الثاني من العام الجاري 2023، وأظهر تزايد التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة المحمولة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وفي الوقت الذي يزداد فيه مستوى اعتماد المستخدمين على أجهزتهم لمشاركة البيانات الشخصية والاتصال بشبكات الشركات، ارتفع بالتوازي مع ذلك عدد تهديدات الأجهزة المحمولة المكتشفة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وقد حُظرت هذا التهديدات عبر حلول كاسبرسكي المخصصة للأجهزة المحمولة.

وقد حصلت كاسبرسكي على إحصاءات التهديدات الواردة في التقرير من حلولها المستخدمة في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، نظرًا إلى استحواذه على حصة سوقية كبيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ولا تعتبر الأجهزة المعتمدة على نظام iOS من آبل محصنة ضد التهديدات السيبرانية – حيث كشفت كاسبرسكي عن هجوم التثليث كأحدث مثال على ذلك – ولكن من الصعب مراقبتها بسبب التفاصيل المتعلقة بنظام التشغيل.

أكثر التهديدات انتشارًا:

تعتبر البرامج الإعلانية والتهديدات المصرفية عبر الهواتف المحمولة من بين أكثر تهديدات الأجهزة المحمولة انتشارًا، التي اُكتشفت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

وقد شهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في البرامج الإعلانية المكتشفة على مستوى المنطقة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2022، إذ جاء بواقع 94% في نيجيريا، و49% في تركيا، و27% في جنوب إفريقيا، و39% في كينيا، و6% في الشرق الأوسط.

وتشكل أحصنة طروادة المصرفية المستخدمة للبحث عن البيانات المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأنظمة الدفع الإلكتروني، تهديدًا آخر مثيرًا للقلق لمستخدمي الهواتف المحمولة. وشهدت تركيا على وجه التحديد زيادة مضاعفة (بنسبة 102%) في الحالات المكتشفة لأحصنة طروادة من نوع “تروجان – بانكر” في الربع الثاني 2023 مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

وقال أنطون كيفا، قائد فريق محللي البرامج الخبيثة في كاسبرسكي: “في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، يرجح أن يزيد مجرمو الإنترنت من أنشطتهم الإجرامية لاستهداف الأجهزة المحمولة. ويمكننا أن نتوقع زيادة في هجمات التصيد الاحتيالي، والبرامج الضارة التي تستهدف الأجهزة المحمولة، والتطبيقات الخبيثة المتخفية في هيئة خدمات مالية مشروعة”.

وأضاف: “سيواصل هؤلاء المجرمون استغلال أساليب الهندسة الاجتماعية، مثل: التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة والتصيد الصوتي، لخداع مستخدمي الهواتف المحمولة للوصول إلى المعلومات الحساسة أو تحميل المحتوى الخبيث. ويجب على الأفراد والمؤسسات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إعطاء الأولوية لتدابير الأمن السيبراني للهواتف المحمولة، بما يشمل: برامج مكافحة الفيروسات القوية، والتحديثات المنتظمة، واليقظة ضد أساليب الهندسة الاجتماعية، وتثقيف المستخدمين لحماية أجهزتهم المحمولة وبياناتهم الحساسة”.

وصايا خبراء كاسبرسكي لحماية بياناتك:

ولحماية نفسك من التهديدات التي تستهدف الأجهزة المحمولة، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع ما يلي: