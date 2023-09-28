قراصنة صينيون يسرقون عشرات الآلاف من الرسائل من وزارة الخارجية الأمريكية

قال موظف بمجلس الشيوخ الأمريكي لوكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء إن القراصنة الصينيين الذين خرّبوا منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الموظف، الذي حضر إحاطة لمسؤولي تقنية المعلومات بوزارة الخارجية، إن المسؤولين أخبروا المشرعين أن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من 10 حسابات مختلفة بوزارة الخارجية.

وأضاف أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، فإنهم جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت رويترز إن الموظف، الذي يعمل لدى السيناتور (إريك شميت)، كشف لها تفاصيل الإحاطة بشرط عدم ذكر اسمه.

وكانت الادعاءات بأن الصين اخترقت وزارة الخارجية، إلى جانب عشرين منظمة أخرى، معظمها مجهولة الهوية، قد أدت إلى توتر العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والصين، ونفت بكين أن تكون وراء عملية التجسس.

كما أعاد اختراق قراصنة الصين تركيز الاهتمام في الدور الكبير الذي تؤديه مايكروسوفت في توفير خدمات تقنية المعلومات للحكومة الأمريكية.

وقال شميت في بيان نشره الموظف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز بعد الإحاطة الإعلامية: «نحن بحاجة إلى تعزيز دفاعاتنا ضد هذه الأنواع من الهجمات الإلكترونية والاختراقات في المستقبل».

وقال: «نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على اعتماد الحكومة الفيدرالية على بائع واحد كنقطة ضعف محتملة».