فيتبيت تعلن Charge 6 مع Google Smarts

أعلنت شركة فيتبيت سوار اللياقة البدنية Charge 6 قبل أسبوع من إطلاق جوجل للجيل القادم من ساعة Pixel Watch. ويتزامن إطلاق الجهاز القابل للارتداء الذي يركز على الصحة مع تطبيق فيتبيت المجدد.

ويوصف السوار بأنه متتبع اللياقة البدنية الوحيد مع Google Smarts. ويعد جهاز Fitbit Charge 6 هو خليفة الجهاز الصادر في عام 2021 المسمى Charge 5.

وتشير الشركة إلى أنها صممت جهاز Charge 6 ليكون نحيفًا ومنفصلًا، على عكس شاشة الساعة الذكية الواضحة. وأعادت فيتبيت أيضًا الزر الجانبي للتفاعل مع الواجهة. كما هو الحال مع جميع الأجهزة القابلة للارتداء التي تركز على الرياضة، فإن Charge 6 مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا.

ويتميز جهاز Charge 6 بشاشة صغيرة بقياس 1.04 بوصة مصنوعة من زجاج Gorilla والألمنيوم والراتنج. وفيما يتعلق بأجهزة الاستشعار، فإن Charge 6 مزود بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومقياس التسارع، وأجهزة استشعار لمراقبة SpO2، ومستشعر درجة الحرارة.

ويوجد NFC لاستخدام Google Wallet و GPS و GLONASS من أجل خرائط جوجل. ويوفر Charge 6 أيضًا قراءات لمخطط كهربية القلب لمراقبة صحة قلبك والبحث عن الإيقاعات غير المنتظمة والنشاط الكهربائي، التي تقيس التوتر من خلال اكتشاف التغيرات في مستوى العرق في بشرتك.

ويمكنك استخدام Charge 6 لمزامنة معلومات معدل ضربات القلب أثناء التمرين إذا كان لديك آلات الصالة الرياضية Peloton أو NordicTrack. وتشير الشركة إلى أن Charge 6 يتميز بقراءات دقيقة معززة بنسبة 60 في المئة أثناء الأنشطة القوية مقارنةً بسوار Charge 5.

ويجب أن يكون لديك حساب جوجل لاستخدام Charge 6، بالإضافة إلى تطبيق فيتبيت. ويتوافق Charge 6 مع مستخدمي أندرويد وآيفون.

ويحتوي Charge 6 على تطبيقات Google Maps وGoogle Wallet المدمجة، مما يعني أنه يمكنك استخدام جهاز التتبع للحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة مباشرة عبر معصمك أو استخدام Charge 6 للدفع باستخدام Google Wallet، كما يمكنك أيضًا التحكم في تشغيل يوتيوب ميوزك مباشرة من Charge 6.

ويصل عمر البطارية المعلن إلى سبعة أيام، طالما أنك لا تستخدم عددًا كبيرًا جدًا من أجهزة الاستشعار، مع أن تطبيق الشركة يشجعك على تتبع إحصائياتك في جميع الأوقات لتحقيق القدر الأقصى من الاستفادة من إمكانيات سوار اللياقة البدنية وشحن الجهاز بشكل روتيني من أجل القيام بذلك.

ويتوفر Charge 6 للطلب الأولي الآن مقابل 160 دولارًا، ويأتي بمجموعة متنوعة من الألوان، ومنها الأبيض) والبرتقالي، وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من الأشرطة الجديدة.