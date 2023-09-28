شركة HID تقدم حلول آمنة ومستدامة تواكب المستقبل في جيتكس 2023

أعلنت شركة HID، الرائدة عالميًا في منتجات الهوية الرقمية، إطلاق أحدث ابتكاراتها في إدارة الهويات وتصاريح الدخول الآمن إلى المباني والمواقع الإلكترونية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي تشارك فيه HID تحت شعار “حلول آمنة ومستدامة تواكب المستقبل”.

حلول آمنة:

وخلال المعرض، ستعرض الشركة منصتها (HID FARGO Connect)، وهي المنصة الأولى لإصدار البطاقات عبر تقنية الحوسبة السحابية، حيث ستناقش طرق اقترانها مع طابعة بطاقات الهويات (HID FARGO HDP6600)، التي تعمل بطريقة طباعة الفيلم الناقل لطباعة محتوى البطاقة.

كما ستعرض الشركة أيضًا طرق إدماج (ID FARGO Connect ) مع طابعة DTC1500، التي تعمل بتقنية الطباعة المباشرة على البطاقة، لتوضيح كيف يعمل الحل على تبسيط عملية إصدار البطاقة مع زيادة الأمان.

وستعرض الشركة أيضًا طابعة HID ELEMENT التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لطباعة مع الحفر بالليزر لتلبية المتطلبات الكبيرة التي تتطلب مستويات عالية من الأمان، مثل: الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية.

وسيسلط خبراء الشركة الضوء كذلك على حلول HID PIAM، المعنية بإعداد بطاقات الهوية الملموسة، والتحكم بتصريح الدخول للمباني أو المؤسسات، وسيناقشون قدرتها على خفض النفقات وتقليل المخاطر المتعلقة بإصدار البطاقات للأفراد أو الموظفين الجدد وإدماجها في المؤسسة، وإدارة صلاحية دخول الزوار، بالإضافة إلى الامتثال للمعايير والقوانين.

حلول مستدامة:

لدى شركة HID التزام راسخ بتطوير حلول مستدامة، حيث تأخذ بعين الاعتبار التركيز على المحافظة على البيئة في دورة حياة المنتج، وقد حصلت العديد من منتجات الشركة على شهادة (جرين سيركل) Green Circle لمراعاتها الآثار البيئية عند تصميم المنتجات مثل: ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية.

مواكبة المستقبل:

ستركز شركة HID في معرض جيتكس جلوبال 2023 على الانتشار المتزايد لاستخدام الأجهزة المحمولة، وستعرض حلولها السحابية القادرة على دعم التطورات الجديدة التي يشهدها مجال إدارة الهويات في الهواتف والإكسسوارات الذكية، مثل: الساعات الذكية، وذلك من منطلق حرصها على مواكبة الطرق المستقبلية لعمليات إدارة الهوية والمصادقة للدخول إلى المباني.

وفي هذا الصدد، علَّق أندرو مونيك، مدير أحد القطاعات بشركة HID في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: “سعداء بالمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي نسعى من خلاله إلى الكشف عن أحدث ابتكاراتنا الصديقة للبيئة، ودعم خبراء الأمن والتكنولوجيا بحلولنا المتطورة التي ستمكنهم من خلق بيئات عمل آمنة على الصعيد الحالي واستشراف المستقبل بأحدث الأدوات”.

الجدير بالذكر أن شركة HID ستكون موجودة في جناح A15 في القاعة 5 بمعرض جيتكس جلوبال 2023، الذي سيقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي.