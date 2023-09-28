راسبيري باي تعلن حاسوبها المصغر Raspberry Pi 5

أعلنت مؤسسة راسبيري باي حاسوبها المصغر Raspberry Pi 5 مع بعض الترقيات البارزة بسعر 60 دولارًا للنسخة المزودة بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 80 دولارًا للنسخة المزودة بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وعمدت المؤسسة إلى ترقية كل جانب من جوانب المنصة تقريبًا، حيث يأتي Raspberry Pi 5 مزودًا بمزايا جديدة، فهو أسرع بمرتين من سابقه، وهو حاسوب راسبيري بال الأول الذي يتميز بالسيليكون المصمم داخليًا.

وتشغل وحدة المعالجة المركزية Arm Cortex-A76 الرباعية النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز حاسوب Raspberry Pi 5، مما يسمح بزيادة الأداء من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنةً بحاسوب Raspberry Pi 4 البالغ من العمر أربع سنوات.

ويأتي الجهاز أيضًا مع وحدة معالجة الرسومات VideoCore VII الداعمة لتقنيات OpenGL ES 3.1 وVulkan 1.2، مما يوفر زيادة كبيرة في أداء الرسومات.

وبالإضافة إلى ذلك ، يتميز Raspberry Pi 5 بمكون صنعته مؤسسة راسبيري باي للمرة الأولى، وهي رقاقة Southbridge التي تمثل جزءًا من مجموعة شرائح المنطق الأساسية المضمنة في اللوحة الأم للحاسوب، حيث تساعد مجموعة الشرائح على التواصل مع الأجهزة الطرفية.

وقالت مؤسسة راسبيري بال: “توفر الحواسيب المصغرة تغييرًا ملحوظًا في أداء الأجهزة الطرفية ووظائفها من خلال RP1 Southbridge، مما يتيح سرعات نقل أسرع إلى محركات أقراص UAS الخارجية وغيرها من الأجهزة الطرفية”.

كما يأتي Raspberry Pi 5 مع جهازي إرسال واستقبال MIPI من أربعة مسارات بتردد 1.5 جيجابت في الثانية، مما يتيح توصل كاميرتين أو شاشاتين.

وهناك أيضًا للمرة الأولى واجهة PCI Express 2.0 جديدة بمسار واحد تقدم دعمًا للأجهزة الطرفية العالية النطاق الترددي، مع أن المؤسسة تلاحظ أنك بحاجة إلى محول منفصل، مثل M.2 HAT لتستفيد من الواجهة الجديدة.

ومن حيث المنافذ، يمكنك توقع مخرجات عرض HDMI مزدوجة بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بدعم من HDR، وفتحة MicroSD، ومنفذين USB 3.0، ومنفذيين USB 2.0، وجيجابت إيثرنت، واتصال الطاقة DC 5V عبر USB-C.

وتشمل المزايا الأخرى دعمًا لتقنية البلوتوث 5.0 والبلوتوث المنخفض الطاقة وواجهة بطاقة microSD العالية السرعة مع دعم وضع SDR104 والساعة في الوقت الحقيقي وزر التشغيل.

وتجعل هذه الترقيات Raspberry Pi 5 أكثر تنوعًا، سواء كنت تستخدمه بصفته حاسوب سطح مكتب منخفض الميزانية أو خادمًا للوسائط أو حتى نظامًا للأمان.