جوجل تطلق إصدار 117 من نظام كروم أو إس مع كثير من المزايا

بدأت شركة جوجل طرح تحديث جديد لنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS مع ترقيات مهمة، ومن ذلك: المظهر الجديد وبعض عناصر التحكم المفيدة في شحن البطارية، وإعدادات إمكانية الوصول إلى الألوان المميزة والمزيد.

ويعتمد (كروم أو إس) في إصداره المستقر ذي الرقم 117، فلسفة التصميم (ماتريال يو) Material You من جوجل، وهو المظهر الجديد الجذري الذي قُدِّم مع نظام أندرويد 12 في عام 2021.

ويظهر التغيير بشكل بارز في عرض الإعدادات السريعة المعاد تصميمه، الذي يحتوي الآن على أزرار مستطيلة يسهل تحديدها وقراءتها لشبكة (واي فاي) والبلوتوث، والإعدادات الأخرى مقارنة بالأيقونات الدائرية الصغيرة السابقة.

وسوف تحصل أجهزة (كروم أو إس) المحدثة أيضًا على لوحة إشعارات جديدة في أسفل يمين الشاشة، مما يتيح لك وصولًا أسهل إلى الرسائل الجديدة، ورسائل البريد الإلكتروني، والتنبيهات الأخرى من التطبيقات.

ويحصل التقويم أيضًا على طريقة العرض المحدثة Up Next مع إمكانية الانتقال بسهولة إلى مكالمات الفيديو. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات جديدة للخصوصية توضح متى تكون الكاميرا والميكروفون قيد الاستخدام في منطقة الحالة أسفل يمين الشاشة.

ويتيح البرنامج الجديد أيضًا العثور على مواصفات جهاز (كروم بوك) أو جهاز (كروم أو إس) آخر، مثل: وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، وذلك من خلال بحث بسيط في Launcher.

وفي السابق، كانت هناك خطوات معقدة للعثور على ذاكرة الوصول العشوائي، وكانت المعلومات الأخرى تتطلب مساعدة تطبيقات الطرف الثالث، مثل: (كوج) Cog للكشف عنها.

وللمساعدة في إطالة عمر البطارية، يتمتع (كروم أو إس) الآن بشحن تكيفي يمكنه الاحتفاظ بالشحن بنسبة 80 في المئة واستخدام التعلم الآلي للتنبؤ بموعد فصل المستخدم عن الشاحن حتى يتمكن من الشحن بنسبة 100 في المئة قبل ذلك الوقت.

وأخيرًا، أضافت جوجل ألوانًا مميزة جديدة حتى يتمكن المستخدمون الذين يعانون من قصور في رؤية الألوان من التنقل على نحو أفضل في الواجهة. ويمكن العثور على هذه الميزة في إعدادات إمكانية الوصول لنظام (كروم أو إس) ضمن (العرض والتكبير) Display and Magnification.