إطلاق لعبة EA SPORTS FC MOBILE للهواتف بمزايا قوية

أطلقت شركة (Electronic Arts) اليوم لعبة (EA SPORTS FC MOBILE)، لتكون بداية لمستقبل لعبة كرة القدم في الهواتف المحمولة.

توفر لعبة (EA SPORTS FC MOBILE) تجربة كرة قدم أصلية في الهواتف المحمولة، إذ تحتوي على أكثر من 15000 لاعب مرخص من أكثر من 650 فريقًا، و30 دوريًا مثل: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، وغيرهم الكثير.

تُعد (شخصية اللاعب الواقعية) True player Personality هي حجر الأساس لإضفاء الواقعية على اللعبة، حيث تعكس شخصية اللاعب الحقيقة في العالم الواقعي، وتُستمد من نقاط قوته وضعفه، مما يزيد التنوع في أسلوب اللعب وبناء الفرق.

لعبة (EA SPORTS FC MOBILE) متوفرة الآن للتحميل في كل من آب ستور، وجوجل بلاي لمستخدمي أجهزة iOS وأندرويد. وستتوفر لمجتمع اللاعبين الحاليين النشيطين الذين يتخطى عددهم 100 مليون لاعب على هيئة تحديث مجاني حيث لن تحتاج تنزيلها مرة أخرى في جهازك.

اللعب عبر الهواتف بسرعة وبتأثير عالٍ:

من خلال تحقيق التوازن بين السرعة والمناورة، يتجلى نظام السرعة الديناميكي في لعبة هادئة وصديقة للهواتف المحمولة، حيث يمنح هذا النظام اللاعبين وقتًا أكثر على الكرة لاتخاذ القرارات وتنويع أسلوب اللعب.

كما صُممت أنواع التصويب لتكون فريدة ومجزية من خلال نظام التصويب المميز، حيث لكل نوع شخصيته وغرضه الخاص لوضع اللاعبين في موقع مناسب للتسجيل.

تقدم لعبة EA SPORTS FC Mobile مستوى جديد من الانغماس للسيطرة على الملعب من خلال تحكمات التأثير الجديدة، التي تركز في ثلاثة مجالات:

التسديدة القوية: هي أسرع نوع من أنواع الركلات في اللعبة، ولكنها تأتي مع ميكانيكية المخاطرة مقابل المكافآت. تأخذ التسديدة القوية وقتًا أطول بكثير من التسديدة العادية وتعرض اللاعب للتدخل أثناء تحضير التسديدة.

هي أسرع نوع من أنواع الركلات في اللعبة، ولكنها تأتي مع ميكانيكية المخاطرة مقابل المكافآت. تأخذ التسديدة القوية وقتًا أطول بكثير من التسديدة العادية وتعرض اللاعب للتدخل أثناء تحضير التسديدة. التدخل القوي: هو تدخل قوي وبعيد المدى يسمح للاعبين بسحق المهاجمين أو تحجيم اللعبة في اللحظة الأخيرة. يمكن للمدافعين القيام بتدخلات أسرع وأكثر قوة باستخدام التدخل الصعب.

هو تدخل قوي وبعيد المدى يسمح للاعبين بسحق المهاجمين أو تحجيم اللعبة في اللحظة الأخيرة. يمكن للمدافعين القيام بتدخلات أسرع وأكثر قوة باستخدام التدخل الصعب. المثابرة: يمكنك فتح السرعة الكاملة أثناء دحرجة الكرة، والبعد عن المدافعين أو صنع مساحة لتسديدة. إذ أُضيفت مزايا المثابرة والتوقف الطارئ الجديدة إلى FC Mobile كحركات فريق المهارات، مما يتيح لك تخصيص اتجاه التحكم بالمسح كما هو مطلوب.

استمتع بتجربة دوري أبطال أوروبا:

استمتع بتجربة أصلية مع وضع دوري أبطال أوروبا الجديد، حيث يمكنك تولى السيطرة على أحد الأندية المؤهلة، واللعب لتخرج في المركز الأول في المرحلة الأولى، ثم تتقدم خلال مرحلة الخروج من الدور وتنافس لرفع الكأس في المباراة النهائية.

مظهر وأجواء جديدة:

ستقدم تجربة مباراة غامرة في EA SPORTS FC Mobile من خلال التحديثات البصرية والصوتية الجديدة، بما يشمل: تجربة بث جديدة تتضمن مشاهد مقدمة للمباراة، وكاميرا واسعة تعكس أجواء الملعب.

وستتوفر مجموعة كاملة من خيارات كاميرا اللقطات الثابتة الجديدة، بالإضافة إلى تعليق ديناميكي وهتافات فرق محددة لجعل لحظات الإثارة على الملعب تنبض بالحياة.

كما ستقدم غرفة الملابس المزيد من الخيارات للمستخدمين لتخصيص فريقهم ولاعبيهم ليتناسبوا مع أسلوبهم المفضل، إذ تتضمن الخيارات ضبط أرقام الزي للاعبين النجوم ومظهر الزي بما يشمل: طول الجوارب وطول الأكمام ونمط تنظيم القميص.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التغيير في هوية النادي بإضافة لمساتهم الشخصية في Ultimate Team، من خلال اختيار شعار النادي والشعار الشخصي والكرة والرموز التعبيرية الخاصة بهم.

حزمة المؤسسين:

سيتاح للمستخدمين الذين يسجلون الدخول للعب EA SPORTS FC Mobile بين 27 سبتمبر و 30 نوفمبر 2023، الفرصة للحصول على أحد عناصر اللاعب السفير المرغوبة من حزمة المؤسسين:

Vinícius Júnior لنادي ريال مدريد.

Erling Haaland لنادي مانشستر سيتي.

Virgil van Dijk لنادي ليفربول.

Son Heung-min لنادي توتنهام هوتسبير.

Jude Bellingham لنادي ريال مدريد.

Diogo Jota لنادي ليفربول.

Jack Grealish لنادي مانشستر سيتي.

Federico Chiesa لنادي يوفنتوس.

Enzo Fernández لنادي تشيلسي.

Youssoufa Moukoko لنادي بروسيا دورتموند.