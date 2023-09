إطلاق لعبة EA SPORTS FC MOBILE للهواتف بمزايا قوية

أطلقت شركة (Electronic Arts) اليوم لعبة (EA SPORTS FC MOBILE)، لتكون بداية لمستقبل لعبة كرة القدم في الهواتف المحمولة.

توفر لعبة (EA SPORTS FC MOBILE) تجربة كرة قدم أصلية في الهواتف المحمولة، إذ تحتوي على أكثر من 15000 لاعب مرخص من أكثر من 650 فريقًا، و30 دوريًا مثل: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، وغيرهم الكثير.

تُعد (شخصية اللاعب الواقعية) True player Personality هي حجر الأساس لإضفاء الواقعية على اللعبة، حيث تعكس شخصية اللاعب الحقيقة في العالم الواقعي، وتُستمد من نقاط قوته وضعفه، مما يزيد التنوع في أسلوب اللعب وبناء الفرق.

لعبة (EA SPORTS FC MOBILE) متوفرة الآن للتحميل في كل من آب ستور، وجوجل بلاي لمستخدمي أجهزة iOS وأندرويد. وستتوفر لمجتمع اللاعبين الحاليين النشيطين الذين يتخطى عددهم 100 مليون لاعب على هيئة تحديث مجاني حيث لن تحتاج تنزيلها مرة أخرى في جهازك.

من خلال تحقيق التوازن بين السرعة والمناورة، يتجلى نظام السرعة الديناميكي في لعبة هادئة وصديقة للهواتف المحمولة، حيث يمنح هذا النظام اللاعبين وقتًا أكثر على الكرة لاتخاذ القرارات وتنويع أسلوب اللعب.

كما صُممت أنواع التصويب لتكون فريدة ومجزية من خلال نظام التصويب المميز، حيث لكل نوع شخصيته وغرضه الخاص لوضع اللاعبين في موقع مناسب للتسجيل.

تقدم لعبة EA SPORTS FC Mobile مستوى جديد من الانغماس للسيطرة على الملعب من خلال تحكمات التأثير الجديدة، التي تركز في ثلاثة مجالات:

استمتع بتجربة أصلية مع وضع دوري أبطال أوروبا الجديد، حيث يمكنك تولى السيطرة على أحد الأندية المؤهلة، واللعب لتخرج في المركز الأول في المرحلة الأولى، ثم تتقدم خلال مرحلة الخروج من الدور وتنافس لرفع الكأس في المباراة النهائية.

ستقدم تجربة مباراة غامرة في EA SPORTS FC Mobile من خلال التحديثات البصرية والصوتية الجديدة، بما يشمل: تجربة بث جديدة تتضمن مشاهد مقدمة للمباراة، وكاميرا واسعة تعكس أجواء الملعب.

وستتوفر مجموعة كاملة من خيارات كاميرا اللقطات الثابتة الجديدة، بالإضافة إلى تعليق ديناميكي وهتافات فرق محددة لجعل لحظات الإثارة على الملعب تنبض بالحياة.

كما ستقدم غرفة الملابس المزيد من الخيارات للمستخدمين لتخصيص فريقهم ولاعبيهم ليتناسبوا مع أسلوبهم المفضل، إذ تتضمن الخيارات ضبط أرقام الزي للاعبين النجوم ومظهر الزي بما يشمل: طول الجوارب وطول الأكمام ونمط تنظيم القميص.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التغيير في هوية النادي بإضافة لمساتهم الشخصية في Ultimate Team، من خلال اختيار شعار النادي والشعار الشخصي والكرة والرموز التعبيرية الخاصة بهم.

سيتاح للمستخدمين الذين يسجلون الدخول للعب EA SPORTS FC Mobile بين 27 سبتمبر و 30 نوفمبر 2023، الفرصة للحصول على أحد عناصر اللاعب السفير المرغوبة من حزمة المؤسسين:

