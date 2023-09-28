أدوبي تطلق فوتوشوب للويب مع أدوات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة أدوبي برنامج فوتوشوب للويب رسميًا لجميع المستخدمين الذين لديهم خطط مدفوعة، وذلك بعد مرور عامين تقريبًا على وجوده في المرحلة التجريبية.

ويتاح إصدار الويب الآن مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعومة من Adobe Firefly، مثل الملء التوليدي والتوسع التوليدي.

وأوضحت أدوبي أن الأدوات الموجودة في شريط الأدوات عبر الويب تمثل مجموعة مبنية على أساس سير العمل مثل إعادة إنتاج صورة أو تحديد كائن.

ويعرض فوتوشوب عبر الويب أيضًا الأسماء الكاملة للأدوات للمبتدئين، بدلًا من إظهار الوصف في تلميح الأداة. وأعادت الشركة تسمية الأدوات المشتركة في مسارات العمل المماثلة وجمعتها معًا عبر شريط الأدوات لتسهيل التنقل في البرنامج، مثل تلك المستخدمة لتحديد الكائنات وتنقيح الصور.

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان المستخدمين التعاون بسهولة في الملفات من خلال مشاركة الروابط مع شخص آخر، حتى لو لم يكن لديهم اشتراك.

وأعلنت الشركة في شهر مايو مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعومة من Adobe Firefly، مثل التوسع التوليدي، الذي يتيح لك توسيع الصورة وتعبئتها بالمحتوى بناءً على المطالبة النصية بأكثر من 100 لغة، إلى جانب ميزة الملء التوليدي، التي يمكنها إضافة كائنات أو إزالتها مع الحفاظ على سياق الصورة سليمًا ومطابقة ظروف الإضاءة ومنظور الصورة الأصلية.

وكانت هذه المزايا متاحة في ذلك الوقت في الإصدار التجريبي من فوتوشوب، مع أنها تتاح الآن عبر إصدار الويب أيضًا، الذي يمكن أن يكون منصة لشركة أدوبي لإصدار التحديثات السريعة أو اختبار المزايا.

وأوضحت أدوبي أن إصدار الويب يحتوي على غالبية الأدوات من سطح المكتب، ومنها شريط المهام السياقي، الذي يقترح الخطوات والأدوات التالية بناءً على سير العمل.

ومع ذلك، فإنه لا يزال يفتقد أداة التصحيح وأداة القلم ودعم الكائنات الذكية ولاسو المتعددة الأضلاع. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على جلب هذه الأدوات إلى فوتوشوب للويب.

ويتمتع إصدار الويب من فوتوشوب بتجربة مستخدم مبسطة مع تخطيط مُعاد تصميمه. ويمكنك الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام. ويحل هذا الإصدار الجديد محل إصدار الويب المجاني المحدود الذي بدأت الشركة في شهر يونيو 2022 باختباره في أسواق محددة.

ولا يوجد لدى أدوبي في الوقت الحالي خطط لتقديم نسخة مجانية من فوتوشوب للويب. ويعمل فوتوشوب للويب ضمن أي متصفح، حيث يمكنك الإنشاء والتحرير وفتح أي ملف فوتوشوب من داخل المتصفح.